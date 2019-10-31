صفحة مقربة من الصدر ترد على انباء وجود مخططات لقتل الاخير

ردت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على انباء وجود مخططات لقتل الاخير.

ووجه احد المواطنين سؤالا الى صالح العراقي “حول الاخبار الممولة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل اصحاب النفوس الضعيفة والبيجات تقوم بتحريض التيار الصدري على ان سماحة السيد الصدر بخطر وهناك من يحاول المساس به لتخفيف الضغط الجماهيري وتحريف مسار النشر حول الثورة العراقية فهل من كلمة لود الفتنة وهي في مهدها”.

فاجاب صالح بالقول: “اني من يمي اكلكم .. استمروا على حب الاصلاح وإن قتل او مات .. لا سمح الله”.