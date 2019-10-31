عبداللهيان يكشف عن “مخطط أمريكي” للأوضاع في العراق

افاد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، حسين امير عبداللهيان، بأن “النسخة الجديدة للارهاب السياسي” في العراق ولبنان ستفشل أيضاً، حسب قوله.

واشار عبداللهيان في صفحته على الانستغرام الى الاحتجاجات في العراق ولبنان، بالقول ان “اميركا والسعودية أجبرا بالامس رئيس الوزراء باليمن على الاستقالة، وحاولوا تسيير الامور في غياب الحكومة وفشلوا في ذلك، وباتوا يتخبطون في مستنقع اليمن”.

وأضاف عبداللهيان “اليوم بدأوا في العراق ولبنان أيضاً مخططهم للفراغ السياسي وغياب الحكومة واثارة الاضطرابات”، مردفاً أنه “لاشك ان النسخة الجديدة للارهاب السياسي ستفشل أيضاً”.