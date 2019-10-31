Posted on by

عددهم 100 الف يريدون حكم العراق

رشيد سلمان

حقوق المواطنين يجب ان نكون متساوية بغض النظر عن نسبتهم السكانية و لكن هذا لا يعني ان تحكم الاقلية الاكثرية لان النظام الديمقراطي يستند على الانتخابات النزيهة.

الاقلية المسيحية عددها حوال 100 الف لان غالبية المسيحيين هاجروا ابتداء من الحكم الملكي مع ان حضورهم في الدولة كان بارزا و استمرت الهجرة الى الوقت الحاضر.

في الوقت الحاضر بالرغم من قلة عددهم لديهم (كوتة) 5 نواب مع ان استحقاقهم نائب و احد لان عددهم حوالي 100 الف و ممثلون في الوزرات بينما اقليات اكثر منهم عددا لا تنعم بذلك.

القول ( لا تقتلوا المسيحيين ثانية) مع انهم ممثلون حتى في صياغة الدستور بالرغم من قلة عددهم بينما الاقليات الاخرى الاكثر عددا غائبة و الكرد الفيلية مثالا هو افتراء لا موجب له و على الاكثر كاتبه مهاجر منذ عقود.

ملاحظة: المطالبة بالحقوق حق عادل و لكن المطالبة (بنهب حقوق الاخرين) فيه تجاوز على الدستور و المنطق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close