‹قسد›: القوات التركية وميليشياتها تحاول احتلال مناطق جديدة بغربي كوردستان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية عمادها)، اليوم الخميس، حصيلة الاشتباكات مع الجيش التركي وميليشياته خلال الساعات الـ 24 الماضية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

سوريا الديمقراطية قالت في بيان : «وفقاً للاتفاقية دخلت قواتنا في وضع الدفاع، لكن لا يزال جيش الغرو التركي وفصائله الإرهابية تهاجم قوات حماية الحدود السورية. فقد هاجمت العديد من القرى والأماكن المحيطة بها بهدف توسيع رقعة غزوها. لكن قواتنا وضمن حق الدفاع قامت بصد الهجمات».

سرى كانيه (رأس العين):

وقال البيان: «إن جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية مدججين بأكثر من (٥٠) آلية عسكرية هاجموا قرى عنق الهوى وخربة جمو بغية الاستيلاء على مناطق سيطرة الجيش السوري والتي خارج حدود الاتفاقية. لكن قواتنا ردت على الهجوم ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإرهابيين وجرح العديد، كما دمرت آلية عسكرية».

كرى سبي (تل أبيض) وكوباني

وذكر البيان أن «الفصائل الإرهابية الموالية لجيش الغزو التركي هاجمت وبعدد كبير وبمساندة الطيران الحربي قرى عفدكي وجارقلي وبربرية لاحتلال مناطق جديدة، فيما تصدت قواتنا للهجمات مما أدى لنشوب اشتباكات طاحنة في المنطقة، وإحباط الهجمات على الخط الحدودي كاملا».

وفي الختام أشار البيان إلى «مقتل وإصابة العشرات من القوات المهاجمة فضلاً عن مقتل وإصابة عشرة مقاتلي سوريا الديمقراطية».