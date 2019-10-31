قنبلة الدخان خيبت كل السكانرات لتحديد القناص ؟وعطلوا المفراس وضيعوا النتيجة على كل الناس وسيهرب الخناس بصحبة الوسواس!!!

جسار صالح المفتي

لم يتوقف رصاص القناصة من الإيرانيين والمليشيات الذين يعتلون أسطح المباني المرتفعة وسط العاصمة العراقية بغداد وفي المدن الأخرى المنتفضة عن استهداف المدنيين خلال الأيام الماضية من التظاهرات السلمية التي يشهدها الشارع العراقي المطالبة بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني.خريطة وجود القناصين في بغداد أثناء التظاهرات.”بحسب المعلومات التي وصلت نقلت سيارات مدرعة مظللة تابعة للحشد الشعبي العشرات من القناصين ضمن مجاميع تابعة لها إلى الساحة التي كانت تشهد تظاهرات، كساحة التحرير والوثبة والطيران والمناطق الأخرى التي كان المتظاهرون يتجمعون فيها يوميا، ونشرتهم على الأسطح ومنحتهم الصلاحيات الكاملة لاستهداف أي شخص واستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية، وبالفعل استهدفوا العشرات وقتلوا العديد من المتظاهرين، لأنهم كان يستهدفون الرأس ليفارق الشخص المستهدف الحياة فورا”.

و أن القناصين كانوا ينتشرون على مجموعة من الأبنية، منها مبنى كاتب العدل في منطقة الباب الشرقي، ومستشفى الجملة العصبية، والمطعم التركي، ومول النخيل في شارع فلسطين، ودائرة الضريبة العامة في ساحة الخلاني، وفندق المنصور ميليا، ومحكمة المجلس الأعلى في الرصافة، ومبنى الأسواق المركزية القديمة في حي العدل,وبحسب معلومات لم تتوقف إيران عند استخدام مليشياتها العراقية في قمع المتظاهرين العراقيين، بل وسعت غرفة عملياتها لقمع مظاهرات العراق التي تقع داخل مبنى سفارتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، لتشمل مرتزقة لبنانيين من مليشيا حزب الله والحوثيين والأفغان، غالبيتهم قناصة ضمن الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس المسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات خارج حدود إيران.ودمجت إيران هؤلاء مع فرق الموت العراقية من عناصر الحشد الشعبي على شكل مجاميع من الملثمين يرتدون ملابس سوداء وزعوا على المباني المرتفعة المحيطة بساحات المظاهرات في بغداد والمدن العراقية الأخرى، وباشرت هذه المجاميع قنص المتظاهرين وعناصر الشرطة بالرأس بهدف تحريف المظاهرات من سلمية إلى عسكرية، وتوريط الساحة العراقية في حرب أهلية لإنهاء المظاهرات المدنية، كما فعلت في سوريا خلال السنوات الماضية,في غضون ذلك كشفت إحدى اللجان المنظمة للتظاهرات في بغداد لـ”العين الإخبارية” عن أسماء مجموعة من القناصين العراقيين من عناصر المليشيات بينهم ضابط في “فيلق القدس” جناح الحرس الثوري.وتضمنت القائمة أسماء ١٠ قناصين وضباط مسؤولين عنهم وهم كل من: “علي حسين الرماحي وهو قناص ضمن صفوف مليشيا الخراساني، ومشتاق طالب مريود قناص تابع لمليشيا عصائب أهل الحق، وشعوب طلب أبو آية قناص من ميليشيا الخراساني، وحسن حيدر خداد ضابط رصد في مليشيا الخراساني، وعلي محسن قنبر قناص في مليشيا الخراساني، وحسين هليل حيدر ضابط رصد في مليشيا عصائب أهل الحق، ويوسف أفضل عبادات ضابط ارتباط من فيلق القدس، والعميد الركن أحمد عزيز علوان العامري قيادي في مليشيا بدر مسؤول عن مقتل عدد من المتظاهرين، وآزاد إبراهيم مسؤول لواء حماية رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وميثم حسين الملقب بميثم ابن مديرة قناص في ميليشيا كتائب الإمام علي

عجيب أمور غريب قضية – من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين هو المستشار العسكري لعادل عبدالمهدي ومن لا يعرفه فهو ضابط الدمج والقيادي في منظمة بدر، تحسين عبد مطر العبودي، والمعروف باسم “ابو منتظر الحسيني”.المقرّب من الحرس الثوري الإيراني والذي سبق له أن تدرّب في صفوفه.. وقد ساعدة في ذلك صديق عبدالمهدي ورئيس حمايته ومؤتمن اسرار ، الضابط الكردي آزاد.

كشفت صحيفة عربية، السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن عمليات قنص المتظاهرين في العاصمة في يداية شهر تشرين الأول الحالي.وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير لها اطلعت عليه (وطن نيوز) إن “رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي الطالباني، الذي تربطه علاقة وثيقة بإسرائيل، أدار بشكل مباشر عمليات القنص مقابل محطة الكيلاني حيث نشر مجموعة من القناصين في مبنى مجاور للمحطة، هو أشبه بهيكل تابع لقوات الرد السريع”.وأضافت، أن “سيارتين خرجتا من “اللواء الرئاسي”، بأمر مباشر من الطالباني، بعدما أُلبس القناصون ثياب “الرد السريع”، وزُوّدوا برشاشات M16″.وبينت أنه بلغت نسبة من قُنص هناك من إجمالي عدد الضحايا 70 بالمئة، في ظلّ اتهام لـ”الرد السريع” بالوقوف وراء هذه العمليات، وتبرئة “اللواء الرئاسي”، الذي تُطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أدائه. مفارقة تضاف إليها مفارقات أخرى في التقرير من قبيل توجيه الاتهام إلى آمر الفوج الثاني في “لواء رئاسة الجمهورية”، العقيد نوزاد عثمان خدر، علماً بأن التظاهرات لم تصل إلى منطقة الكرادة أو الجادرية حيث تنتشر تلك القوة”.

تشهد المظاهرات الحالية التي تعيشها عدة مدن عراقية أبرزها العاصمة بغداد، أسوء عملية قمع واستهداف للمدنيين، تسببت في مقتل العشرات منهم.المظاهرات التي تجددت يوم 25 أكتوبر الجاري بعد تأجيلها لمدة أسبوع، قتل فيها 74 شخصاً، وسقط نحو 4 آلاف إصابة لمتظاهرين وعناصر أمن، أضيفوا إلى 157 قتيلاً وآلاف الجرحى سقطوا مطلع الشهر نفسه.وفي وقت عجزت فيه تحقيقات الحكومة عن الوصول إلى الجهة المنفذة لعمليات القنص ضد المتظاهرين وبعض رجال الأمن، كشف تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره واشنطن، عن خلية شُكلت لقمع وإنهاء المظاهرات.في الإنفوجرافيك الذي أعده فريق الإعلام الجديد في “الخليج أونلاين”، قادة تلك الخلية وتعريف بهم.