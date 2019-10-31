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مصرع وإصابة 9 مدنيين في سرى كانيه بغربي كوردستان

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون، اليوم الخميس، في ريف سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) جراء قصف الجيش التركي وميليشيات المعارضة السورية المسلحة على المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لـ (باسنيوز)، إن «ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون جراء قصف الجيش التركي وميليشياته على قرية تل ورد بريف بلدة أبو راسين في سرى كانيه».

وأضافت أن «القصف التركي أدى إلى نزوح مئات العائلات من ريف سرى كانيه باتجاه تل تمر والحسكة وقامشلو».

يذكر أن أكثر من 250 مدنياً بينهم أطفال لقوا مصرعهم فيما أصيب المئات جراء هجوم الجيش التركي وميليشياته على غربي كوردستان.

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