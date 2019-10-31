مفوضية تعلن مقتل واصابة 5600 خلال الاحتجاجات في العراق

اصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان بياناً بخصوص التظاهرات في العراق للفترة من 25- 30/ 10/ 2019.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان انها تؤشر “إزدياد اعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي، والتعبير والتظاهر السلمي والتعاون الكبير بين المتظاهرين والقوات الامنية في بعض المحافظات الذي انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين بعد ما حصلت اعمال عنف في الايام الماضية نتيجة المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية ومقرات الاحزاب والمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة”.

واضاف البيان ان المصادمات اسفرت عن مصرع (١٠٠) شخص وإصابة (٥٥٠٠) من المتظاهرين والقوات الامنية واعتقال (٣٩٩) افرج عن (٣٤٣) منهم وإلحاق الاضرار بـ(٩٨) مبنى من الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو المتظاهرين والقوات الامنية الى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن اي أعمال عنف مقصودة او غير مقصودة قد تؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا بين الطرفين”.

واكدت المفوضية “على القوات الامنية تطبيق معايير الاشتباك الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول فرق الإسعاف الفوري والدفاع المدني الى أماكن التظاهرات، كما تدعو القوات الامنية بتسهيل مهام الإعلاميين والقنوات الإعلامية ومنع اي ان انتهاك ضدهم، وتدعو الى عقد موتمر وطني برعاية الامم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الانسان في العراق، كما وتطالب المفوضية الحكومة تعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار” .