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مقتل جندي أمريكي في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، مقتل جندي في معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجندي “ناثانيل أيريش (23 سنة) الذي ينحدر من منطقة بيلينغز بولاية مونتانا، توفي بتاريخ 27 أكتوبر 2019 بحادث لا يتعلق بالقتال في معسكر التاجي في العراق”.

وأضاف البيان أن “التحقيق لا يزال جاريا في الواقعة”.

ويقع معسكر التاجي على بعد 35 كم عن بغداد من الجهة الشمالية، ويضم مطارا وقاعدة عسكرية ومستودعات للصواريخ والذخيرة، كما يعتبر أحد المواقع الأربعة التي تستخدمها قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.

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