منظمة اقليمية تطالب الحكومة العراقية برئاسة بالاستقالة وتدعو العراقيين لتحرير بغداد من الهيمنة الايرانية

بيان اعلامى

رحبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدعاوى استقالة الحكومة العراقية وبسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدى التى تتخذ قراراتها من مكتب المرشد الايرانى بطهران

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى حكومة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بالاستقالة وذلك بسبب رفض العراقيين للاجراءات الاصلاحية التى اعلن عنها عبد المهدى وعدم ثقتهم فى الحكومة

ودعت المنظمة كافة الاطراف السياسية بالعراق بالتشاور لتشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بثقة الشارع العراقى والشعب بمختلف طوائفه وتعمل على اعادة الهدوء للشارع العراقى وتجنيب العراق سيناريوهات الفوضى والعنف والتخريب

وحذرت المنظمة من استمرار الهيمنة الايرانية على العراق واستمرار الاحتجاجات الشعبية بمختلف المحافظات العراقية وتصاعد سقف مطالب المتظاهرين حال عدم اقدام حكومة عبد المهدى على تقديم استقالتها