( من هنا وهناك ) الاسباب لاسقاط السيد عادل عبد المهدي في اقسى مرحلة تمر بها العراق ومؤامرة كبيرة جدا ضد االمرجعية ولارجاع البعث

( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ) قال ص ( يد الله مع الجماعة وانما ياكل الذئب من الغنم القاصية ) جاء في حديث قدسي ( اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد معينا غيري , واشتد غضبي على من وجد مظلوما واستطاع ان ينصره فلم ينصره )

1 _ من سخريات القدر ان يتحكم بمصير العراق عبده السحت الحرام والحصول على المناصب بالتزوير والرشوة للاثراء من خلال الصفقات لقاء ( عمولة ) لهذا الوزير وذلك , فتكونت طبقة سياسية مثرية ثراءا فاحشا ازكمت فضائحها الانوف لقد نشر او تستر على الفساد والرشوة والتزوير والسرقة طريد المرجعية بنقل محاكمة السوداني من السماوة لبغداد ثم اطلاق سراحه لهذا يندر ان تجد حزبا سياسيا لم يشترك احد مسؤوليه بوزارة لم يساهم بتبديد وسرقة ثروتنا الا نزر يسير ولو كان طريد المرجعية حازما لاعتقل السوداني وصادر ثروته وعائلته واصهاره وطلب من الانتربول جلب البعثيين حازم الشعلان وايهم السامرائي للعراق لاسترجاع ثروتنا المسروقة وايهم السامرائي سارق الملايين يتامر باموالنا علينا لماذا لم تطلب حكومة العبادي والمالكي استرجاع هؤلاء وعبد القادر العبيدي وزير الدفاع الاسبق وهو مع ايهم بامريكا ؟

2 _ ثروة العراق التي سرقها السياسيون في عهد حكومة المالكي والعبادي ( الدعوجية ) تقدر ب 190 مليار دولار فلو حوكم السوداني امام قضاة نزيهيين وصودرت امواله وكذلك ايهم السامرائي وحازم الشعلان لكان ذلك رادعا قويا للاخرين

3 _ بعد اسقاط صدام كان المحتل قد هيا عدة دساتير مكتوبة لاقرارها نشرت الكثير منها جريدة المؤتمر الصادرة بلندن ولما دخل المحتل فوجئ برفض المرجعية لاي دستور الا بعد انتخابات نزيهة ويكتب الدستور اعضاء برلمانيون منتخبون اصحاب اختصاص , فرفض علاوي اجراء الانتخابات واجلها بحجة عدم وجود امن ورفضت المرجعية اي تاجيل وحدث ما ارادت ولهذا كتبت جريدة امريكية حينذاك ( ذهبت امريكا الى العراق ولم يخطر على بالها ان شخصا طاعنا في السن يسكن بيت بسيط بازقة ( درابين ) النجف يحرك الشعب العراقي باشارة فحسبوا للمرجعية الف حساب ولما اعلنت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي ولبى العراقيون نداءها تاركين الاهل والزوجة والاولاد والاحبة , لم يخطر ببال هؤلاء ان تتقاتل مئات الالوف بمختلف الاعمار من شيوخ وصبية لقتال البعث داعش ) اصيب الاعداء بصدمة يالها من صدمة , فباتوا يعملون ويكتبون على مدار الساعة وتشم من كتاباتهم وهزالتها وضحالتها رائحة الدولار والريال رحم الله الجواهري قال : قبل اكثر من 50 عاما

يلوى به عصب البلاد وتشترى ذمم الرجال ويلعب الدولار

والغريب ان عراقيين يدعون الوطنية والتقدمية يكتبون بجرائد خليجية باجور ويتهمون من المذهب , ولن تتوقف اقلام الفسقة والمرتزقة والماجورين والاجراء عن التهجم على الدين والاسلام السياسي من خلال سراق لا من خلال الاسلام المحمدي

4 _ كانت هنالك خطة لارجاع البعث للعراق للحكم عندما احتلت عصابة من شذاذ الافاق لا تتعدى بضع مئات 40% من اراضينا ووصلوا اطراف بغداد وان عدم تحرير جرف النصر وامرلي ايام المختار وصمة عار في جبين هؤلاء الذين تقاتلوا على الغنائم ناسين وصية الشهيد الصدر ( لو كان اصبعي بعثيا لقطعته )

5 _ ولما فشلت المؤامرات بفضل المرجعية بقي اعداؤنا دون كلل وملل يرسمون الخطط ويعملون ليل نهار ولديهم عشرات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي لابعادنا عن ديننا وعن مرجعيتنا لهذا بمجرد وصول السيد عادل عبد المهدي وهو اصدق واكفاء وازهد من سبقه علاوي والاشيقر والمختار والعبادي الذي تقاتل ومازال على رائاسة الوزراء والله كشفه وكشف وزرائه الفاسدين الذين استدعوا للقضاء لو جلبنا اعظم العباقرة واعظم الاقتصاديين فلن يستطيع اصلاح ( دولة دمرها صدام وعصابته طيلة 35 سنة ودمر ماتبقى من اقتصادها حكومات الدعوة طيلة 14 سنة ) وبددت هذة الحكومات الفا ومئة مليار دولار+130 مليار دولار ديون لا يستطيع اصلاحها ) باربع سنين وليس بسنة واحدة , هل تكبيل السيد عادل بالمحاصصة في الوزارات والمديريين العامين والمفتشين العموميين سيمكنه من النجاح بسنة ؟ طيلة الحكومات السابقة لم توجد حسابات ختامية , منع المالكي استدعاء اي وزير للبرلمان الا بموافقته كل قادة الفرق والالوية والمديرين العامين والمفتشين ومفوضية الانتخابات لم يغيروا مازال شفاتي بمنصبه وكان قاسم عطا ومحمد العسكري وعبود قنبر المالكي وعلي غيدان وصباح الفتلاوي وعشرات الالاف امثالهم بالقوات المسلحة

6 _ اشتداد الحملة المسعورة على السيد عادل هو قطعه ارزاق السراق من الاحزاب ووزرائها بتوقيعه اتفاقيات مع الصين ب 500 مليار دولار وكذلك رفضه صفقة القرن ومشاركة العراق في قوات لحماية الخليج لهذا اشتدت الحملة الشرسة عليه وكشفه من ضرب الحشد

7 _ بدات قناة الحرة الاساءة للمرجعية وحاولت قناة بي بي سي الاساءة للمرجعية وللشيعة ايضا لهذا علينا التحلي باليقظة والحذر لان اكبر سلاح واشرس سلاح لابادتنا هو جعلنا نتناحر قلنا ان الذي احرق ودمر المباني الحكومية هم ازلام صدام وابناء الماجدات والطابور الخامس ومازال المندسون يخربون ليت السيد مقتدى يستشير سياسيين قدامى نزيهين ذوي خبرة قبل اتخاذ قرارات ارتجالية تسبب تدمير العراق

8 _ كلفة الانتخابات 320 مليون دولار واجراؤها دون تغير قانون الانتخابات والمفوضية سياتي بنفس الوجوه الكريهة ولا يمكن للامم المتحدة الاشراف عليها الا تحت طاولة البند السابع , اتذكر ما كان يردده العلامة د. الشيخ الوائلي رحمه الله يقول والله لولا خوفي من ان يقولوا ان الشيخ الوائلي قد طغى بعد حصوله على الدكتوراه لخلعت العمامة لان العمامة تسب بسبب بعض النماذج ياليت خير الله البصري الذي كان يهاجم الجمهورية الاسلامية مع وائل بعد اللطيف في قناة الفيحاء وليت جواد الخالصي الذي يتهمها بالارهاب وقتل الشيعة بالعراق ويعتبر البعثيين الذين اعدمهم عبد الكريم قاسم في جامع ام الطبول شهداء ليت هؤلاء وامثالهم من السياسيين الدجالين ان يخلعوها فلقد جلبت المسبة للمذهب : ( متى يذكر الوطن النوم ) فالعمامة هي لعالم الدين الحقيقي للسيد الحقيقي الذي يقتدي بجده المصطفى وعلي المرتضى الذي سكن في كوخ وليس في بيت مغتصب ولم تكن له فضائية تمجد به وياكل من كد يده , الكل يطمع بخيراتنا كل ماسينا هو ارجاع المجتثيين وخاصة فدائي صدام وجنرالته , نسيت ذكر وزير الصناعة من الصدريين كان يشتغل بمكتب دلالية في لندن يملكه شخص اعرفه يجلب له الزبائن ولما اصبح وزيرا عينه مستشارا له ماذا قدم للصناعة في 4 سنيين

علي محسن التميمي