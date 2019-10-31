وطن في متاهة الظلم

فضيلة مرتضى

ها أنا ياوطن

كيانآ وروحآ

من أنفاس العرق

أقرأك شعرا

كم ضم حلمي

منك صور

الحلم في الروح

ياوطن أختمرا

نحن شعب

جار الزمان عليه

يحاصرنا الأسى

والموت يتربصنا

ولكن الصمود

والعزة فينا

ياوطن يامسلوب

لاراحة بعد اليوم

وأنت وحيد

عند الطغاة أسيرا

هذه أرضنا

ونحن أبناءها

بين سطور التاريخ

وفي ثنايا الكتب

لنا الصدى

في أراضينا

ظمأ في الوجود

اليك وشوق

طال الزمان

تناثرت الدموع

والدماء لأجلك

ياوطن

مر السنينا

يعبث بك وبنا

عابث مستهتر

في عالم لايسمع

صراخ شعب

ولايرى صانعي

القبورا

فلول بعد فلول

تدنس ترابك ياوطن

يسحقون الحياة

يلوثون نسائمك العطرا

يهب طيفك

مع أوجاع شعبك

عبثآ أزحزحها

ومن حبك لامفرا

ركضت أنهار السنين

وركض العمر ولكن_

عشاقك ياوطن

والثوار من أبنائك

لم ينسوا لك شبرا

أنت ياوطن

قصيدة وأغنية

في فم الأجيال

على مر التاريخ

دمائنا فداء لك

دنيا الجمال دونك قبح

مادام ظلك أسيرا

17/10/2019