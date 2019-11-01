آسايش السليمانية تعتقل 10 متهمين بالسرقة واطلاق النار

اعلنت مديرية آسايش السليمانية، الاربعاء، اعتقال عشرة متهمين بالسرقة في بلدات بنجوين، سيد صادق، عربت وبازيان.

وقالت المديرية في بيان لها، ان “عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة وخطط دقيقة، وذلك بأمر قاضي التحقيق وتحقيق الاسايش وبناء على المادة 443 من قانون العقوبات، في عدة حملات بتاريخ 10/3/2019 وحتى تاريخ 16/10/2019”.

واضاف البيان انه “تم اعتقال الاشخاص العشرة بتهمة السرقة من المنازل والاماكن العامة مثل الاموال والذهب والاسلحة والتلفزيون والحيوانات… الخ، واخذ اموال من المواطنين واطلاق النار عليهم”.

واشار الى انه “واثناء اعتقالهم تم ضبط قطعة سلاح وكمية من الاموال والذهب”، مبينا ان “المعتقلين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم وتمت احالتهم الى القضاء، وكان سيتم الافراج عن عدد منهم بسبب عدم كفاية الادلة من قبل مديرية شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية، الا انه اثناء التحقيق معهم اعترفوا بجرائم سابقة وان التحقيق معهم مستمر”.