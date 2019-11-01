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إصدار خاص من صحيفة النهار اللبنانية تكريماً للمرأة

10/31/2019Image preview

تكريماً للمرأة اللبنانية، أصدرت الصحيفة اللبنانية اليومية “النهار” عدداً خاصاً في طبعتها لهذا اليوم يحمل اسم “نهاركِ” بدلاً من النهار في إشارة إلى المرأة اللبنانية صانعة التغيير وتكريساً لمفهوم المساواة. وقد بدت على الصفحة الأولى للجريدة كلمات من النشيد الوطني اللبناني مع إضافة كلمة “للنساء” إلى جملة منبت للرجال، لتصبح منبت للنساء والرجال.

كما تضمنت الصفحات الداخلية صوراً توثق دور المرأة اللبنانية في مجتمعها ودفاعها عن حاضره ومستقبله والقيم الاجتماعية والحضارية للبنان. وقد لاقى هذا الإصدار ترحيباً وتفاعلاً من القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار تعليقها على هذه الخطوة، أعربت نايلة تويني، رئيس تحرير جريدة النهار، عن فخرها بهذه الحملة التي تكرم المرأة اللبنانية وإصدار عدد الصحيفة اليومي باسم “نهاركي” مؤكدة أن هذه الطبعة اليوم جاءت لتحيي النساء اللبنانيات وتؤكد على حقهن في المساواة والعيش الكريم إلى جانب الرجل.

انتهىImage preview

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