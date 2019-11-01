Posted on by

الاتحاد الوطني يبلغ الحزب الديمقراطي قلقه ازاء الاتفاق المبرم بشأن حكومة الاقليم وكركوك

عبر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس عن قلقه حيال الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة اقليم كوردستان الحالية برئاسة رئيس الوزراء مسرور بازراني.

وقال لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، انه “بما يخص مشاركتنا وحصتنا في حكومة اقليم كوردستان ضمن الاتفاق المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإن الجزء الكبير منه لم يتم تطبيقه، وحتى الجزء الاخر الذي طُبق فلدينا ملاحظات عليه”، مردفا بالقول انه “حتى الاتفاق المبرم بيننا بما يخص كركوك لم يتم تطبيقه”.

واضاف ان “الاتحاد الوطني قد ابلغ الحزب الديمقراطي، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قلقه”، مبينا “نحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين في حكومة الاقليم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close