الرافدين يعلن دفع 691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين في يومين

اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن تغطية نحو 691 مليار دينار رواتب المتقاعدين وموظفي عدد من دوائر الدولة بينها الصحة والتربية في كافة محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم دفع 250 مليار دينار لرواتب المتقاعدين في فروعه في الوسط و 150 مليار دينار في فروعه في محافظات الجنوب .

واشار البيان الى انه تم تغذية وتزويد فروع المصرف بالعراق كافة بالأموال اللازمة لصرفها على الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة .

واوضح انه تم صرف اكثر من ترليون دينار كرواتب للموظفين والمتقاعدين يوم امس وهو مستمر في دفع الرواتب من خلال فروعه المنتشرة بالبلاد . كما تم صرف 200 مليار دينار الى اصحاب مكاتب المنافذ الخاص.