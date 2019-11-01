السيستاني يرفض قيام جهات أجنبية بـفرض رأيها على العراقيين

أعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الجمعة رفضه أن يقوم «طرف إقليمي أو دولي» بـ»فرض رأيه» على المتظاهرين في العراق، حيث ينقسم النفوذ السياسي بين إيران والولايات المتحدة. في اسرع رد على زيارة اللواء قاسم سليماني الى بغداد فيما شهدت بغداد ليل الخميس على الجمعة قيام قوات محسوبة على الحشد الشعبي باطلاق شعارات زجت فيها اسم المرجع السيستاني وهي تجوب شوارع بغداد ليل الخميس مطلقة العنان لأبواق السيارات، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين حيال إمكانية حدوث إشكالات، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لخلط الاوراق وزج المرجعية في سياق التوظيف السياسي من دون علمها . فيما انتعشت امال عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة بالبقاء في السلطة بعد رفض ايران اقالته وتغيير تحالف الفتح موقفه اثر الاجتماع مع اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بحسب وكالة رويترز واسيوشيتدبرس ومصادر اخرى . وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء إن التغيير «موكول إلى اختيار الشعب العراقي (…) وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم».
ويبدو أن رسالة السيستاني كانت إشارة إلى كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الأربعاء عن وجود «مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة»، منبها «الحريصين على مصلحة العراق ولبنان (…) إلى أن الأولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الأمن». كما لمّح السيستاني إلى مساعي رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الذي يتهمه البعض بمحاولة «ركوب» موجة التظاهرات، والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري الذي أشارت مصادر لوكالة فرانس برس إلى أنه عاد عن رأيه المطالب باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تماشياً مع الرغبة الإيرانية.
ودعا السلطات أيضاً إلى «عدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها» ضد المتظاهرين، و»عدم السماح بانزلاق البلد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي».
وكان الصدر قد وضع قوات «سرايا السلام» التابعة له في حالة «الجهوزية» بعيد بدء الموجة الثانية من التظاهرات،
ويواصل القادة السياسيون في العراق مساعيهم للتوصل إلى حل للاحتجاجات المطالبة بـ»إسقاط النظام» في العراق، والتي دخلت الجمعة شهرها الثاني، مخلفة أكثر من 250 قتيلاً. وقال المتظاهر علي غازي (55 عاما)، متحدثا من ساحة التحرير الرمزية، لوكالة فرانس برس «لا أحد يمثل الشعب، لا إيران ولا الأحزاب ولا رجال الدين، نريد بلدنا».
واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين الجمعة في ساحة التحرير الرمزية بوسط بغداد مطلقين شعارات مناهضة للطبقة السياسية التي تحكم البلاد. ويرى المحلل المختص في شؤون العراق فنار حداد، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسيين العراقيين حالياً، هو دعوات المحتجين إلى «استقالة النظام».
بقية الخبر على موقع (الزمان)
لكن «يبدو أن السياسيين لم يدركوا ذلك وما زالوا يستغلون المواقف لتسجيل النقاط ضد بعضهم البعض»، وفقا للمحلل.
- «انعطافة ب180 درجة»-
ملامح التغيير بدأت الثلاثاء عند اعلان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر وأحد أبرز قادة قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران هادي العامري كل على حدة، استعدادهم «للعمل معاً» من أجل مصلحة البلد.
واقترح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى منصبه منذ عام، الاستقالة في حال اتفاق الكتل السياسية على رئيس وزراء جديد.
لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي يمارس بلده نفوذاً قوياً في العراق، دعا الاربعاء «الحريصين على مصلحة العراق ولبنان (…) إلى أن الأولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الأمن»، في العراق.
وقال مسؤول حكومي رفض كشف هويته، إن العامري «حقق انعطافة بمقدار 180 درجة».
وعقب إعلان العامري، دعا مجلس النواب أكثر من مرة رئيس الوزراء الى الحضور لكن الأخير لم يلب تلك الدعوات. ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة للمجلس السبت.
وليل الخميس بعد وقت قصير من كلمة ألقاها رئيس الجمهورية برهم صالح واقترح خلالها إجراء انتخابات مبكرة، نظم الحشد الشعبي تظاهرة سيارة في شوارع بغداد حملوا خلالها أعلاما بيضاء، ما جعل المحتجين يخشون بداية حركة تعارضهم.
وعد أنصار الصدر، قبل تجدد الاحتجاجات مساء 24 تشرين الاول/أكتوبر، بعد موجة امتدت من الأول حتى السادس منه، ب»حماية» المحتجين واستعرضوا تواجدهم في مناطق متفرقة من بغداد.
في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير رغم الخطب والوعود التي يقطعها الساسة.
وأضاف المتظاهر علي غازي «كلكم لصوص، ماذا فعلتهم منذ عام 2003؟»، في إشارة الى الطبقة السياسية العراقية التي تواجه رفضاً من الشعب منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
ولفت حداد من جهته الى أن «الوعود بقوانين انتخابات جديدة ولجنة إصلاحات دستورية لا ينصت لها» المتظاهرون، موضحاً بانهم ينظرون اليها «كغطاء تستخدمه الطبقة السياسية لإنقاذ نفسها والحفاظ على امتيازاتها».