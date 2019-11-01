السيستاني يرفض قيام جهات أجنبية بـفرض رأيها على العراقيين

‬أعلن‭ ‬المرجع‭ ‬الديني‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬الجمعة‭ ‬رفضه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬‮«‬طرف‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬بـ‮»‬فرض‭ ‬رأيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬ينقسم‭ ‬النفوذ‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬في‭ ‬اسرع‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬بغداد‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الجمعة‭ ‬قيام‭ ‬قوات‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬باطلاق‭ ‬شعارات‭ ‬زجت‭ ‬فيها‭ ‬اسم‭ ‬المرجع‭ ‬السيستاني‭ ‬وهي‭ ‬تجوب‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬مطلقة‭ ‬العنان‭ ‬لأبواق‭ ‬السيارات،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلقاً‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬حيال‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬إشكالات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬مراقبون‭ ‬خطوة‭ ‬لخلط‭ ‬الاوراق‭ ‬وزج‭ ‬المرجعية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التوظيف‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها‭ . ‬فيما‭ ‬انتعشت‭ ‬امال‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬ايران‭ ‬اقالته‭ ‬وتغيير‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬موقفه‭ ‬اثر‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬واسيوشيتدبرس‭ ‬ومصادر‭ ‬اخرى‭ . ‬وقال‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬تلاها‭ ‬ممثله‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الصافي‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬إن‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬موكول‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وليس‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬أو‭ ‬جهة‭ ‬بتوجه‭ ‬معين،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬دولي‭ ‬أن‭ ‬يصادر‭ ‬إرادة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ويفرض‭ ‬رأيه‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬السيستاني‭ ‬كانت‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬كلام‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مخططات‭ ‬من‭ ‬الأعداء‭ ‬لإثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬وتقويض‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬منبها‭ ‬‮«‬الحريصين‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬معالجة‭ ‬اضطراب‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬كما‭ ‬لمّح‭ ‬السيستاني‭ ‬إلى‭ ‬مساعي‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬يتهمه‭ ‬البعض‭ ‬بمحاولة‭ ‬‮«‬ركوب‮»‬‭ ‬موجة‭ ‬التظاهرات،‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬مصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عاد‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬المطالب‭ ‬باستقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرغبة‭ ‬الإيرانية‭.‬

ودعا‭ ‬السلطات‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الزج‭ ‬بالقوات‭ ‬القتالية‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬عناوينها‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬و‮»‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بانزلاق‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬مهاوي‭ ‬الاقتتال‭ ‬الداخلي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الصدر‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬الجهوزية‮»‬‭ ‬بعيد‭ ‬بدء‭ ‬الموجة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التظاهرات،‭ ‬

ويواصل‭ ‬القادة‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مساعيهم‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬المطالبة‭ ‬بـ‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬الجمعة‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني،‭ ‬مخلفة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬قتيلاً‭. ‬وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬علي‭ ‬غازي‭ ‬‭(‬55‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬الرمزية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يمثل‭ ‬الشعب،‭ ‬لا‭ ‬إيران‭ ‬ولا‭ ‬الأحزاب‭ ‬ولا‭ ‬رجال‭ ‬الدين،‭ ‬نريد‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

واحتشد‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬الرمزية‭ ‬بوسط‭ ‬بغداد‭ ‬مطلقين‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬البلاد‭. ‬ويرى‭ ‬المحلل‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‭ ‬فنار‭ ‬حداد،‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬حالياً،‭ ‬هو‭ ‬دعوات‭ ‬المحتجين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استقالة‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

لكن‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬السياسيين‭ ‬لم‭ ‬يدركوا‭ ‬ذلك‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يستغلون‭ ‬المواقف‭ ‬لتسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬ضد‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمحلل‭.‬

‭-‬‭ ‬‮«‬انعطافة‭ ‬ب180‭ ‬درجة‮»‬‭-‬

ملامح‭ ‬التغيير‭ ‬بدأت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬اعلان‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬البارز‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬استعدادهم‭ ‬‮«‬للعمل‭ ‬معاً‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬البلد‭.‬

واقترح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬عام،‭ ‬الاستقالة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اتفاق‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭.‬

لكن‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬بلده‭ ‬نفوذاً‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬دعا‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬الحريصين‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬معالجة‭ ‬اضطراب‭ ‬الأمن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬رفض‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬إن‭ ‬العامري‭ ‬‮«‬حقق‭ ‬انعطافة‭ ‬بمقدار‭ ‬180‭ ‬درجة‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬إعلان‭ ‬العامري،‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الى‭ ‬الحضور‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يلب‭ ‬تلك‭ ‬الدعوات‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬جديدة‭ ‬للمجلس‭ ‬السبت‭.‬

وليل‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬واقترح‭ ‬خلالها‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة،‭ ‬نظم‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تظاهرة‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬حملوا‭ ‬خلالها‭ ‬أعلاما‭ ‬بيضاء،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المحتجين‭ ‬يخشون‭ ‬بداية‭ ‬حركة‭ ‬تعارضهم‭.‬

وعد‭ ‬أنصار‭ ‬الصدر،‭ ‬قبل‭ ‬تجدد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬مساء‭ ‬24‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬السادس‭ ‬منه،‭ ‬ب‮»‬حماية‮»‬‭ ‬المحتجين‭ ‬واستعرضوا‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تواصلت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬رغم‭ ‬الخطب‭ ‬والوعود‭ ‬التي‭ ‬يقطعها‭ ‬الساسة‭.‬

وأضاف‭ ‬المتظاهر‭ ‬علي‭ ‬غازي‭ ‬‮«‬كلكم‭ ‬لصوص،‭ ‬ماذا‭ ‬فعلتهم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬رفضاً‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬منذ‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭.‬

ولفت‭ ‬حداد‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوعود‭ ‬بقوانين‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬ولجنة‭ ‬إصلاحات‭ ‬دستورية‭ ‬لا‭ ‬ينصت‭ ‬لها‮»‬‭ ‬المتظاهرون،‭ ‬موضحاً‭ ‬بانهم‭ ‬ينظرون‭ ‬اليها‭ ‬‮«‬كغطاء‭ ‬تستخدمه‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬نفسها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬امتيازاتها‮»‬‭.‬