الصحة العراقية توضح بشأن وفاة اربعة متظاهرين وحقوق الانسان تعلن مقتل 6

نفت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة ما تم تداوله عبر بعض القنوات الفضائية حول وفاة اربعة متظاهرين متأثرين بجراحهم بعد رفع الأجهزة الطبية عنهم في مستشفى الجملة العصبية ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان الخبر الذي بثته فضائية دجلة عارٍ عن الصحة ويتحمل من يقوم ببث هذه الأخبار التبعات القانونية كافة.

ودعت الوزارة “المواطنين ووسائل الاعلام الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل بثها علما ان ابواب الوزارة مفتوحة للتعاون مع كافة المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة”.

واكدت الوزارة في بيانها “على استمرار استنفار مؤسساتها وكوادرها كافة لإسعاف وعلاج الجرحى والمصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية ولازال العمل مستمرا في كافة مفاصل الوزارة”.

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان ان ٦ من المتظاهرين قتلوا واصيب ٣٠٠ اخرين باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع وحالات كسر وحروق حصيلة يوم امس في ساحة التحرير.

واضاف ان التزايد المستمر في اعداد الضحايا دليل عدم جدية الحكومة في إيقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين وانتهاك لحقوق الانسان، والذي ساهم في دخول الكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان على الخط وتوثيق كل ما يحدث والذي سوف يحرج الحكومة اكثر في المحافل الدولية .

الى طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ارشد الصالحي الحكومة العراقية بالإيقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين لعدم كفاءة القوات الامنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة كوجهة كضربات مباشرة الى منطقتي الرأس والصدر.

واشارت اللجنة الى ان وجود اكثر من ١٠ الاف جريح دلالة على وجود انتهاك جسيم في حقوق الانسان ، منوهة الى دفاعها عن حق المتظاهرين في التظاهر السلمي وانها لا تنسى دور القوات الامنية الذين هم الاخرين يدافعون عن امنكم وعن الممتلكات العامة والخاصة للبلد.