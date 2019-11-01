العزاوي يشارك في اجتماع الكتل السياسية ويؤكد ضرورة اجراء التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة

شارك الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي ، في الاجتماع الذي جمع رؤوساء الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح .

واكد العزاوي ان المجتمعين ناقشوا التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة العراقية ولا زالت ، مشيرين الى اهمية حماية المتظاهرين ، ورفض التعامل معهم بالقوة ، ومحاسبة المخربين .

كما خلص الاجتماع الى جملة من المسائل المهمة لعلاج الازمة الراهنة ، ومنها اجراء التعديلات الدستورية اللازمة ، وتعديل قانون الانتخابات ، واجراء انتخابات مبكرة ، وتقديم اصلاحات عاجلة يلمسها المواطن بشكل حقيقي .

واوضح الاجتماع ان كل التغييرات الحكومية وغيرها التي يطالب بها المتظاهرون اليوم ممكنة ومقبولة وتحت الغطاء الدستوري القانوني ، وبما يحفظ امن العراق ولا يقوده الى الفوضى .