العصائب تنأى بنفسها عن التهديد بـ”ابادة” المحتجين وسط بغداد

نفت جماعة “عصائب اهل الحق” يوم الخميس انتماء مسلح توعد بإبادة المتظاهرين من على جسر الجمهورية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال المتحدث باسم الجماعة نعيم العبودي في بيان اليوم، ان “اساليب رخيصة لزرع الفتنة من اشخاص لا يمتون الينا بصلة لا من قريب ولا من بعيد”، مضيفا انه “لن ننجر الى ما يريده العدو”.

وتابع بالقول ان “السلمية والالتزام بالقانون والدستور هو المنهج الذي يمثلنا اما الانتقام فهو سلاح الضعيف والجبان الذي لا يمثلنا بالتأكيد”.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا لشخص يرتدي زيا عسكريا، ويقف على جسر الجمهورية في بغداد وهو يتوعد بإبادة المتظاهرين “ثأرا” لقتلى العصائب الذي سقطوا خلال التظاهرات.