المالية البرلمانية: تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر 210 آلاف وظيفة

استضافت اللجنة المالية البرلمانية يوم الاربعاء رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد لمناقشة تعديل قانون التقاعد

واكدت اللجنة في بيان ان “التعديل الجديد يخفض سن التقاعد الى ٦٠ سنة” .

واضاف البيان انه “يصرف الراتب التقاعدي للموظفين الذين اتموا سن (٤٥) سنة وخدمة تقاعدية لا تقل (١٥) سنة”، مردفا بالقول انه “سيوفر القانون ٢١٠ الف درجة وظيفية”.

وانهى مجلس النواب العراقي امس الثلاثاء قراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وصوت مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحّد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، وإحالته إلى مجلس النواب .