الى المستكتبة الممسوخة هدى، المرجع العربي هو لواء زياد العجيلي مدير امن البصرة بحقبة البعث،

نعيم الهاشمي الخفاجي

لايوجد عندنا مرجع عميل وكل هذا والعرب يفترون على شيعة العراق والعالم ان الشيعة يتعاونون مع الشياطين لتحقيق مصالحهم بينما نرى العكس تماما،

خلال متابعتي اليومية لما يكتبه المرتزقة في الصحف الخليجية المكفرة للشيعة أينما وجدوا يوميا يطل علينا عشرات المستكتبين والمستكتبات بمقالات متناقضة وحسب الطلب، ابتلي شيعة العراق والمنطقة في تبني إيران شعارات داعمة للشعب الفلسطيني دفع شيعة العراق والدول العربية ملايين الضحايا بسبب هذه الشعارات التي أعطت فرصة ذهبية للقوى الظلامية بقتل الشيعة والافتراء عليهم، الاعلام الخليجي اشترى الكثير من كتاب وكاتبات من الخليفة الشيوعية ومن أصول شيعية مسخوا من طائفتهم وأصبحوا كلاب حراسة للدول العنصرية الداعمة للارهاب، طالعتنا إحدى الكاتبات الممسوخات من لبنان قالت ان قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي قال «أن ضعف أميركا سببه عدم وجود رجل دين قائد لها». وقال يوم الجمعة الماضي – مع بدء المظاهرات الدموية في العراق، حيث ردد العراقيون: «إيران برّا برّا، بغداد حرة حرة»

اقول لهذه المستكتبة الممسوخة خروج مظاهرات بالعراق هذا دليل بوجود حرية ياليتها موجودة في الدولة البقرة الحلوب التي حلبها ترمب بوضوح النهار بل ويسخر منهم بشكل مستمر، ياليتكي طالبتي السلطات السعودية بالسماح لشعبها بحق التظاهر والمال الخليجي الذي جعلكي منبطحة لاتتحرجين من تهبين أغلى ماتملكينه لهؤلاء الظلمة أصحاب الفقه البدوي الذي انتجة مستر هوفر وصنع لنا الوهابية والعائلة الحاكمة اكيد هذه الأموال تصل لمن يرفع شعارات بالعراق ضد إيران. المال الذي وصلكي يا هدى اكيد يصل لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يشبهونكي وتقول ان الجنرال سلامي قال – إن «أميركا وحتى كل أعدائنا الذين يؤدون اليمين الدستورية يعترفون بأن ضعفهم الأكبر سببه عدم وجود زعيم لهم من رجال الدين».

المذهب الشيعي يمتاز مراجعه في عدم الانسياق ليكونوا منفذي المشاريع الاستعمارية عبر تاريخ الإسلام ورغم أكاذيب النواصب بالماضي لكن لننظر لتجارب الحاضر لم يسجل التاريخ أن مرجع شيعي مؤثر قد ارتمى في أحضان المحتلين مثل مافعلها شريف مكة حسين بن علي ومثل مافعلها محمد بن عبدالوهاب وحارث الضاري ومرجع الناتو الشيخ يوسف القرضاوي، إيران دولة مسلمة شيعية اكيد من يحكمها الشيعة فهل يحكمها هندوس أو صهاينة

سلامي قال اعدائنا يملكون قوى أكثر منا بل يتحكمون في أكثر من ستون بالمائة من العالم يسيطر عليها «أعداء الجمهورية الإسلامية»، ولكنهم لا يستطيعون اتخاذ القرارات في شن حرب ضدنا

وقال الجنرال سلامي إذا اجتمع رؤساء أميركا وفرنسا وبريطانيا فلن يتمكنوا من إنشاء «بعوضة».

وقال سلامي أن إيران تخوض حرباً كبيرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر، مضيفاً: لقد أصبح الشعب الإيراني قوياً إلى درجة أنه لا يشعر بذلك.

اقول لهذه الممسوخة مايحدث في العراق مظاهرات لدى الشيعة فقط بسبب تردي الوضع الذي سببه فلول البعث ومحيطهم العربي الداعم الإرهاب وبات واضحاً وقوف المرجعيات الشيعية في العراق إلى جانب احتجاجات الشعب العراقي ويشجعون عليها ويدعمون الشعب،

والذي سوف يفضي إلى واقع بالنهاية يكون أفضل من السابق ورب ضارة نافعة

هههههه وتقول الممسوخة هدى لقد برز مرجع شيعي لقيادة المظاهرات العراقية وقد بعث رسائل إلى المتظاهرين بالسر واسمه حسن الموسوي هههههه وقالت الذي يسمونه في العراق «مرشد ثورة تشرين الإمام الموسوي العراقي العربي». هي رسائل أبرزها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي وإلى الجيش العراقي.

للعلم هذا الإمام المزعوم هو اللواء زياد العجيلي التكريتي كان ضابط أمن البصرة وأيضا شغل منصب مدير. أمن العمارة بعهد النظام المقبور وله نشاط في تركيا خلال السنوات الماضية

هههههههههه اكيد هذا المرجع المتخفي أحد ازلام صدام الجرذ واحد قادة التنظيمات الوهابية ههههههه

وتقول ان هذا المرجع العربي قال إلى خامنئي : «أنت تعلم كما يعلم غيرك أن العراق وشعبه أصيل عليكم وعلى غيركم، ولا تستطيعون الاستمرار بأفعالكم هذه وتصدير ثورتكم الفاشلة لشعبنا. وتعلمون كذلك أن شعب العراق شعب مسلم ولا يحتاج إلى قيادتكم وتوجيهاتكم وثوراتكم. وإن شعبنا هو جميل وملتحم بكل أطيافه وألوانه الجميلة وهو واحد موحد بوطنيته. لقد قمتم بتكوين فصائل مسلحة تنتمي إليكم ولا تنتمي إلى العراق، إذ أطلق عليها الشعب العراقي اسماً يليق بها وهو (الذيول). أقول لكم: اسحبوا (ذيولكم) إلى دولتكم قبل أن يسحقهم الشباب العراقي العربي بالأقدام، وهذا ما لا نتمناه لأن الدم العراقي غالٍ وعزيز علينا».

هههههههههه

وتقول هذه الممسوخة أن المرجع العربي المزعوم هههههه قد

وزاد: «إننا نعلم علم اليقين بالوثائق والأدلة والشهود بأن تمويل (حزب الله) في لبنان والحوثيين في اليمن وميليشياتكم في سوريا والعراق هي كلها من أموال الشعب العراقي المظلوم.

ههههههههههههه نفس أكاذيب الوهابية وذيولهم البعثيين المخانيث

وتقول ان المرجع العربي الذي هو عزت الدوري قد قال في .

رسالته إلى مقتدى الصدر يلوم الموسوي الدعوة إلى ارتداء شباب مقتدى الكفن، فهو لا يريد التمييز، لأنها ثورة عراقية شعبية مطلبها واحد. وقال للصدر: نحن نحبكم ونعتز بك ويكفي أنك عراقي من أصل صحيح النسب، ودعاه إلى إسقاط الحكومة عبر البرلمان والتعاون «جميعاً» من أجل طرد الدخلاء عن العراق.

ههههههههههه

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واخيرا ههههههه تقول

وأخيراً ناشد الموسوي المزعوم ههههه الذي هو عزت الدوري ناشد كل المنظمات الدولية مساعدة العراق وإنقاذه من الهيمنة الإيرانية التي سلبت كل مقدرات الشعب العراقي

رحم الله الكاتب العراقي الشيوعي شمران اليساري والذي كان معروف بكتاباته الساخرة من البعثيين حيث كتب مقال ساخر حول الاتفاق مع البعثيين حيث كتب ابو كاطع رحمه الله

الحصين حصانه لكن جلاله متغير هههههههه هذا خطاب عزت الدوري وسفلة فلول البعث في اسم المرجع الموسوي ههههههههههههه والظاهر الممسوخة هدى معجبة بهذا المرجع وتحب مد جسور صداقة لربما زواج فرند …….الخ !

هذا المرجع هو المجرم زياد العجيلي مدير أمن البصرة والعمارة في حقبة صدام الجرذ وقد عرف في تركيا في اسم زياد الموسوي فيرجى الانتباه، الشيعة لايقلدون مرجع مجهول او عليه شائبات.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.