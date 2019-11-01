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انباء عن غلق ايران معبر مهران الحدودي مع العراق

افادت وسائل اعلام في إيران اليوم، بأن إيران أغلقت منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في انباء عن غلق ايران معبر مهران الحدودي مع العراق البلد الجار.
ويأتي هذا القرار، بعد قطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة [70 كم شرق الكوت مركز المحافظة] في وقت سابق، طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، ما أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.

ويعد معبر مهران، أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

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