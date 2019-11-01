انت مع الد ستور ومع الحق ومع المتظاهرين ومع طموحات الكتل السياسية ومع رئيس الوزراء

د.كرار حيدر الموسوي

استاذنا برهم صالح عافاك الله

مالذي قلته بخطابك وممن تخاف

ومن اي فرقة انت

الا استحيت يامهندس مما قلته

وفسرت الماء بعد الجهد بالماء

وين الفروقات

انت مع الداستور ومع الحق ومع المتظاهرين ومع طموحات الكتل السياسية ومع رئيس الوزراء وللان وباركت للاحرار المتظاهرين

ونسيت وتناسيت الشهداء 356 وجرحى 9875 هاي يارئاسة جمهورية ان فيها ومن احتضنت قاتل مأجور وبتعمد عادل زوية

وخرجت لنا بتصريح السلاح بيد الدولة ولك سلطة على المالكي والفياض والصغير واللامي والجزائري والخزعلي والحاج قائد فيلق بدر والاخر رئيسه الايراني أبو القدس

لو ظال ابامريكا اشرف انت مو كد ذول الذيول ولديهم قوات تفوق حتى الجيش

بيانك اليوم عصرا 31/10/2019 خجول ويحتاج مترجم ثقافته هندية ولغته الفصحى سنسكريتية وعبارة عن كلمات متقاطعة

والغريب كان بيانك لايليق برئيس جمهورية العراق

ولاتهتم فؤاد حسين حول التخصيصات كاملة للاقليم وراتبك 135 الف دولار وطز بكل شيء

ولعنة الله على بريمر وكارنر وزلماي وكل الطبقة الفاسدة من السياسين

ولقد اخجلتنا والله واردناك رجلا بين الرجال ولاكن ارتضيت المجاعصة والمحاصصة وكركوك تبقى عربية

ولا تهتم ابقى اتفرج حالك حال الكثيرين او سافر خاف الشغلة تكبر

وأخيرا سلامنا الى قائد حملة الفرارات والطراكيات الحلبوسي وعبد المهدي اللي فرهه خوش فره

ونتمنى الخير للجميع وسيعم الخير ببقاء الاخيار والفجل والطماطم وعرانيص الذل

وعذرا عن الاختصار لعدم وجود لامبرر ولا كلمات تليق

وأنتصرت التك تك والكمامة والواقية والرجال والنساءالصامدين

وفشلت قنابل الصوت والدخان وفشل من فشل

واستمر القصف بالممنوعات والاكسباير واللي مشوها على قتل وترويع الابرياء وقنصهم وقتلهم

وتبريكاتنا لكل من اعد وشارك بهذه الطرية الظلامية

هذا يوم مميز بالتاريخ ولا اعلم مقابل اساميكم مستقبلا ماذا يكتب؟؟؟