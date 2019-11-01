انت مع الد ستور ومع الحق ومع المتظاهرين ومع طموحات الكتل السياسية ومع رئيس الوزراء

د.كرار حيدر الموسوي
استاذنا برهم صالح عافاك الله
مالذي قلته بخطابك وممن تخاف
ومن اي فرقة انت
الا استحيت يامهندس مما قلته
وفسرت الماء بعد الجهد بالماء
وين الفروقات
انت مع الداستور ومع الحق ومع المتظاهرين ومع طموحات الكتل السياسية ومع رئيس الوزراء وللان وباركت للاحرار المتظاهرين
ونسيت وتناسيت الشهداء 356 وجرحى 9875 هاي يارئاسة جمهورية ان فيها ومن احتضنت قاتل مأجور وبتعمد عادل زوية
وخرجت لنا بتصريح السلاح بيد الدولة ولك سلطة على المالكي والفياض والصغير واللامي والجزائري والخزعلي والحاج قائد فيلق بدر والاخر رئيسه الايراني أبو القدس
لو ظال ابامريكا اشرف انت مو كد ذول الذيول ولديهم قوات تفوق حتى الجيش
بيانك اليوم عصرا 31/10/2019 خجول ويحتاج مترجم ثقافته هندية ولغته الفصحى سنسكريتية وعبارة عن كلمات متقاطعة
والغريب كان بيانك لايليق برئيس جمهورية العراق
ولاتهتم فؤاد حسين حول التخصيصات كاملة للاقليم وراتبك 135 الف دولار وطز بكل شيء
ولعنة الله على بريمر وكارنر وزلماي وكل الطبقة الفاسدة من السياسين
ولقد اخجلتنا والله واردناك رجلا بين الرجال ولاكن ارتضيت المجاعصة والمحاصصة وكركوك تبقى عربية
ولا تهتم ابقى اتفرج حالك حال الكثيرين او سافر خاف الشغلة تكبر
وأخيرا سلامنا الى قائد حملة الفرارات والطراكيات الحلبوسي وعبد المهدي اللي فرهه خوش فره
ونتمنى الخير للجميع وسيعم الخير ببقاء الاخيار والفجل والطماطم وعرانيص الذل
وعذرا عن الاختصار لعدم وجود لامبرر ولا كلمات تليق
وأنتصرت التك تك والكمامة والواقية والرجال والنساءالصامدين
وفشلت قنابل الصوت والدخان وفشل من فشل
واستمر القصف بالممنوعات والاكسباير واللي مشوها على قتل وترويع الابرياء وقنصهم وقتلهم
وتبريكاتنا لكل من اعد وشارك بهذه الطرية الظلامية
هذا يوم مميز بالتاريخ ولا اعلم مقابل اساميكم مستقبلا ماذا يكتب؟؟؟