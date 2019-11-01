ان ركبوا الموجة ..فشلت الثورة ..؟؟ ألصــدر والعامري نموذجا ..؟؟

يعكوب ابونا

منيعاني شعبنا الذي رحم معانانابع من لم ياتي من فراغ بل هو العراقي غضب الشارع نظام ب عندما جاؤا ، 2003 على الحكم منذ تالتي سيطر يهالفاشواحزابها السلطة الفاسده الحرامية وسراق المال كبير من فئة افرز هذا النظام ،سيئ الصيت ة المحاصصة الطائفيواقربائهم ومرتزقتهم تباعهمالشخصية وانتفعوا ا ومنافعهم حققوا مصالحهمم العامحرومين من ابسط تحت خط الفقر ركوا ملايين العراقيين يعيشون في حين ت، بالسرقات والتربية … لخدمات وخاصة السكن و الكهرباء والصحة والتعليم ا، وانعدام مقومات العيش … وغيرها

الذي كل همهم هو تحقيق الفاسدين من سياسة هؤلاءطفح الكيل واصبح الوضع لا يطاق ف وترفا ، لم جوعا ومرضا وهم زادوا ثراءأ ورفاهافقرا وفزاد الشعب واما ، مصالحهمويخرج كريمه ، الا ان يشمر عن ساعديهحياة يحلم بالذي الشبابي الجيل امام هذا يبقعلى مناصبهم شيتهم خوف الفاسدين وخولكن ، بصدورعارية حقه عليهم منتفضا طالبا المليشيات وخاصة بيد اعوانهم وازلامهمبالسلاح والقمع المنتفضين وكراسيهم جابهوا، والدليل اليوم يخرج ؟؟ يهايرانمحافظة العراق الذين جعلوا المسلحة المرتبطة بايران ، الحكوميين ويتهم المنتفضين ويوجه المسؤولينالايراني ولي الفقيه علينا هذا المعتوه ن في دائرة يوكانهم موظفهؤلاء المنتفضين ..؟؟ عليهم ان يتعاملوا مع كيف العراقيين لذلك هذه العصابات قتلت هل هناك دناءه اكثرمن هذه ؟؟ وليس العراق ؟؟ ايرانخدمات ف اخرى وسجنوا واعتقلوا الاالجرحى ف الابالاضافة الى بدم بارد الشباب المنتفض مئات…

الذي لم تعد تنطلي الشباب جيل عي وبطولة عن مدى و 2019اكتوبر انتفاضةعبرت لآماله في والسالبينلحقوقه ينالمغتصبهؤلاء الفاسدين عليه الوعود الكاذبة المتكررة من امتدت بل ، المطاليب لم تنحصر بازاحة هؤلاء الفاسدين الفاشيستف ،حياة حرة كريمة كما قال أحد المنتفضين في بغداد ليست للحصول والشبابية الشعارات والهتافاتالميليشيات الوطن المسروق من إيران واتباعها ستردادعلى رغيف الخبز بل ابمثابة “الحرس هو اليوملحشد الشعبي، الذي اتشكل اليوم التي الطائفية المسلحةرات التي االشعف، وتقدمي ديمقراطيعراقي لمعادي لكل ما هوالثوري الإيراني” ا

: فكانت ترديدات شعاراتهم وحب الوطن ،وطنيتهم عن رفعها المتظاهرون تؤكدالشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد الخلاص من النظام السياسي الطائفي المحاصصي، الشعب يريد الخلاص من الفساد والفاسدين ومحاكمتهم، باسم الدين ، اطلعوا بالمروّة أحسن ما ه بَّر ه.. إيران برَّهحرحره باگونة الحرامية، بغداد الشعارات التي تعبرعن مدى رها منوغي، حرامية حرامية … نطلعكم بالگوّة العراق ، . ملوطنه موحبه وطنية المنتفضيين

الموجه تركب سياسية او دينية جال لقوىمن ان يفسح المالخشيه مع كل ذلك تبقى ولكن ينخدع شعبنا لااملنا كبير بان ،الثوار وعفوية بها طيبة يستغلوا بشعارات دينية ومذهبية ن تحقيق يريدومع الثائرين وحقا هؤلاء لوكانوا لان السؤال الذي يطرح نفسه ،ءلاؤبه رئالثاعلى من يعتمد عبد المهدي ان يستقيل ،؟؟ مقتدى الصدر من فلماذا يطالب لثوار ، ب امطالعبد المهدي في حكمه اليسوا معه وزراء مقتدى الصدر في قمة هرم السلطة ؟؟

الفاسده ؟؟ عبد المهديحكومة بالاستقاله منفمن يمنع مقتدى الصدر بان يطالب وزراءه مشاركين بالحكومات 2003اليسوا وزرائه ضمن هذا الفساد ؟؟ اليسوا الصدريين منذ ن منذ تاريخ ى منها العراقييعان كيف يبرأ الصدر نفسه من دائرة الفساد التيالفاسده ؟؟ الم يتهموا اتباعه بالفساد السلطة الفاسده ؟؟جزء من هذا ن واتباعه ، الم يك البعث سقوطالمال العام ؟؟ لينظرالى اتباعه كيف كانوا وكيف هم اليوم من ثراء وبذخ ،؟؟ هم وسرقة 2003ليسوا افضل من الاخرين الكل الذين ظهروا على مسرح الاحداث السياسية منذ والسيئ ء الكبير لما ال اليه الوضع الردئتحملوا الجزالفساد ويوالى يومنا هذا هم متهمون ب..؟؟ بالعراق عموما

يجب ان تغيرهذه اليوم ولكن قانونية تنص بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، هناك قاعدة فهو متهم عليه ان يثبت 2003مسرح الاحداث بعد كل من ظهر على” صبحالقاعده لتا عبرالحدود بنعال وا على الدبابه الامريكية والذين جاؤوجاؤ ن؟؟ لان الذي” ..براءته .. المعروفين ودشداشة اليوم هم من اصحاب الملايين ومن الاثراء

كذلك في مجلس النواب نوابه من يطالب لماذا لاان كان الصدرحقا مع المتظاهرين و اليس مجلس النواب مصدرفساد الحكومة ؟؟ اليست الحكومة مؤسسه وفق ؟؟ لاستقاله ام الكعكه على طريقة شيلني يع وتقسييتم توزالمحاصصة البرلمانية ؟؟ اليسوا في البرلمان .. ؟؟ واشيلك

يستغل الظرف الراهن ويركب موجة الانتفاضه مقتدى الصدركعادته يحاول ان فالسيد تهدئة الشارعالى ساعيا بتوجه ايرانيالحقيقة انه يعمل و؟ نه مع الثوارنفسه باليبرز

بل حقق يحقق للمنتفضين شئ لم التي سابقه ، اضات الالانتف بالوعود الكاذبه كما فعل في.. لمجالس المحافظات والنواب .الاضافية لانصاره بعض الاصوات

، خاصة ما كانت عليه م أسوأ الىرجعت الامور التي شارك بها الصدربعد تلك التهدئه عبد المهدي خلاف ن يعلى تعي مع رجل ايران الاول في العراق هادي العامريعندما اتفق فكرة تشكيل الحكومة من خارج في حينه تبنى عبد المهدي قد للدستورلرئاسة الحكومة ، وطبعا اصصة وهوالمح؟ دونهيهم يرن يفعل غيرما ا المحاصصة ، ؟؟ الا انهم منعوهما ، السيئ تيجة ذلك الاتفاق نوكان فقسموا الحكومة ومفاصلها الادارية والتنفيذية بينهم ، المئاتوما يحدث للثوار من قتل غضب جماهيري وانتفاضة الشارع من شاهده اليومنانصارها الذين يمثلون لسلطة وعلى يد ازلام اوتم ذلك ف المعتقلين ، والاف الجرحى والابمثابة “الحرس هو الذي لولاية الفقية في العراق متمثله بملشيات الحشد الشعبي اليد الطولىة وتقدمية وديمقراطي يةحريطمع له شعبنا من المعادي لكل ما في العراق الثوري الإيراني” الحرس الثوري ب ضابطالمعروف للعراقين عموما بانه يتزعمه العامري هذا الحرس ،الايراني ولازال ياخذ رواتبه عن خدمته وعمالته لايران ونظامها..هذا هو العامري ؟؟

الذي يريد مقتدى الصدراعادة التحالف معه لتشكيل حكومة محاصصة جديده على انقاذ قدمه للمنتفضين .؟؟ فاي جديد يريد مقتدى ان يالمجرمه ، ؟؟ حكومة عادل عبد المهدي ، بعد ان وعد الصدر بانه مستعد لاعادة تعاونه معه للثوار به العامري ي حق سيقروابتشكيل تحالف جديد ، هل هذا هو الذي يردونه الثوار؟؟ .. ام انهم قدموا الدماءالذكية من أمثاله واتباعه من ازلام السلطة خدام ايران ..العامري والصدر واجل انقاذ العراق من

سلبا ثوار كفى زيفا وكذبا كفى استغلالا. وكفىلا .. لايمكن ان تنطلي هذه اللعبه على ال كفى لتدخل الطفيليين والف شعبنا وكفىتسويف لمطالب فىكفى طائفية ومذهبية، كونهبا هو والبقاء فقاعات تظهرلتزول واما النصر ماهيرالمنتفضة لان هؤلاء ليسوا الا ساحات الجالمنتفضة ..؟؟ دائما للشعوب

المباركه ثورته … وعاشتعاش شعبنا

الابرارالمجد والخلود لشهدائنا

المجرمين ةالخزي والعار للخونه والقتل

2019/ 10/ 31يعكوب ابونا ……….