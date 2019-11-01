بحضور الصدر .. خطيب الكوفة يهاجم السلطة “المجرمة” واحزابها ويدعو التيار للإستعداد

وصف امام وخطيب جمعة الكوفة ضياء الشوكي، العنف الذي واجهه المتظاهرون بأنه “وصمة عار لا تمحى من جبين السلطة المجرمة واحزابها الفاسدة، باعتباره خارج عن كل السياقات الدينية والقانونية والوطنية والأخلاقية”.

وقال الشوكي في خطبته التي حضرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم ان “الإدراك بإجرام السلطة وأحزابها وداعميهم من الداخل والخارج وان جاء متأخرا الا انه يخدم قضية الإصلاح والمصلحين رغم ان ثمنه كان باهضا وموجعا ومأساويا”.

وأشار الى صدور أصوات رافضة لدخول التيار الصدري في التظاهرات تحت عنوان ( لا تركب الموجة)، قائلا “قد رأى الجميع ضرر هذا التوجه فقد استفردت مليشيات السلطة واجهزتها القمعية بهم فكان ما حصل من مأساة”.

ودعا الشوكي “اتباع التيار الصدري الى الاستعداد لأي توجيهات من القيادة الدينية التوجيهية”، مؤكدا ان التكاتف وديمومة الاحتجاجات السلمية هي السلاح الأمضى لعودة العراق الى أهله الاصلاء وهزيمة مشروع الأغراب”.