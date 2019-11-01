تعريف القنبلة الديمقراطية البريئة

توقيع: فاتح عبدالسلام

القنابل‭ ‬المسيّلة‭ ‬للدموع‭ ‬هي‭ ‬قنابل‭ ‬غاز‭ ‬كيمياوي‭ ‬ذو‭ ‬تأثير‭ ‬مختلف‭ ‬الدرجات‭ ‬تبعا‭ ‬لعوامل‭ ‬في‭ ‬التركيب‭ ‬وسرعة‭ ‬واتجاه‭ ‬الهواء‭ ‬والمكان‭ ‬المفتوح‭ ‬والمغلق‭ ‬وقرب‭ ‬مسافة‭ ‬الاطلاق‭ . ‬

باتت‭ ‬هذه‭ ‬القنابل‭ ‬تكتسب‭ ‬خطورة‭ ‬مضافة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬طرق‭ ‬استخدامها‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬صرنا‭ ‬نراها‭ ‬سلاح‭ ‬الدفاع‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬قنابل‭ ‬انفجارية‭ ‬تستهدف‭ ‬الرؤوس،‭ ‬وتكون‭ ‬احتمالات‭ ‬القتل‭ ‬بها‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬للرصاصة‭ ‬العادية‭ . ‬أفرف‭ ‬ان‭ ‬بعضهم‭ ‬سيقول‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬حدث‭ ‬بالصدفة‭ ‬،‭ ‬ففي‭ ‬العراق‭ ‬توجد‭ ‬قضايا‭ ‬واشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬بالصدفة‭ ‬،‭ ‬منها‭ ‬زعماء‭ ‬وبرلمانيو‭ ‬وسياسيو‭ ‬ووزراء‭ ‬ومحافظو‭ ‬الصدفة‭.‬

هذه‭ ‬القنابل‭ ‬جرى‭ ‬اطلاقها‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬فيها‭ ‬المحتجون‭ ‬خط‭ ‬تهديد‭ ‬ضد‭ ‬السلطة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تحولت‭ ‬القنابل‭ ‬التحذيرية‭ ‬الى‭ ‬سلاح‭ ‬قتالي‭ ‬يستهدف‭ ‬المواطن‭ ‬الأعزل‭ .‬

تساءل‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬تصدّر‭ ‬للعراق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬“‭ ‬البريء‭ ‬والديمقراطي”‭ ‬الذي‭ ‬يفتك‭ ‬بالعراقيين‭ ‬،‭ ‬وطلب‭ ‬معرفة‭ ‬كم‭ ‬سعر‭ ‬القنبلة‭ ‬الواحدة‭ ‬؟وكم‭ ‬تكلف‭ ‬الخزينة‭ ‬العراقية‭ ‬المثقوبة‭ ‬سنوياً‭ ‬؟وكيف‭ ‬تمتلك‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬خزين‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬يخضع‭ ‬استيراد‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬لموافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬ام‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬اجتهادات‭ ‬الحكومة‭ ‬؟وأي‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬؟وهل‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬يجري‭ ‬بخبرات‭ ‬محلية‭ ‬أم‭ ‬مستوردة؟‭ ‬وهل‭ ‬اضافت‭ ‬الفصائل‭ ‬خبرات‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬التوريد‭ ‬والاستخدام‭ ‬أم‭ ‬إنّها‭ ‬تسخر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬الرمزي‭ ‬؟‭ ‬وماذا‭ ‬لو‭ ‬تظاهر‭ ‬جميع‭ ‬العراقيين‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬هل‭ ‬حسبت‭ ‬الحكومة‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬قنبلة‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬أو‭ ‬لكل‭ ‬خمسة‭ ‬أم‭ ‬لكل‭ ‬شارع‭ ‬فرعي‭ ‬أو‭ ‬محلة‭ ‬؟‭ ‬

‭ ‬وهل‭ ‬يجيز‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬يرد‭ ‬المواطن‭ ‬بنفس‭ ‬ادوات‭ ‬القمع‭ ‬على‭ ‬الجلادين‭ ‬أم‭ ‬انه‭ ‬ذلك‭ ‬سيرر‭ ‬قصفه‭ ‬بالمدفقية‭ ‬والطائرات‭ ‬بوصفه‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬السلميةالتي‭ ‬يهتف‭ ‬بها؟

‭ ‬انها‭ ‬تساؤلات‭ ‬لن‭ ‬تجد‭ ‬لها‭ ‬اجابات‭ ‬لو‭ ‬درت‭ ‬حول‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ .‬

خبراء‭ ‬سلاح‭ ‬قالوا‭ ‬إنّ‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬القاتل‭ ‬احياناً‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬إنّ‭ ‬المادة‭ ‬الكيمياوية‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬عليها‭ ‬قنبلة‭ ‬الغاز‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬تركيز‭ ‬واحد‭ ‬،ولا‭ ‬تخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يقبل‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬أسرار‭ ‬تصنيعه‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين‭ . ‬وما‭ ‬أحلى‭ ‬لو‭ ‬تقوم‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬،التي‭ ‬فقد‭ ‬العراق‭ ‬مقعده‭ ‬فيها،‭ ‬بالكشف‭ ‬الميداني‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬القنابل‭ ‬ومراقبة‭ ‬تصنيعها‭ ‬وفتح‭ ‬دورات‭ ‬للقوات‭ ‬الامنية‭ ‬والمليشيات‭ ‬حول‭ ‬الطرق‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬لقمع‭ ‬الشعب‭ ‬،‭ ‬مادامت‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الاممية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنتظر‭ ‬ذلك‭ ‬التقرير‭ ‬“التعبان”‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬ممثلة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬زيارتها‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬،وحققت‭ ‬فيه‭ ‬أكبر‭ ‬انجاز‭ ‬دولي‭ ‬عندما‭ ‬تكرّمت‭ ‬بعدم‭ ‬إدانة‭ ‬المحتجين‭ ‬،‭ ‬وتركتهم‭ ‬فقط‭ ‬ليلاقوا‭ ‬مصيرهم‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬تنبيهم‭ ‬‭(‬‭ ‬راجع‭ ‬بيانها‭)‬‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الحكومة‭ ‬ليست‭ ‬وقتاً‭ ‬كافياً‭ ‬لعمل‭ ‬شيء‭ . ‬

‭ ‬رئيس التحرير – الطبعة الدولية

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