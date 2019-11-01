تعريف القنبلة الديمقراطية البريئة

توقيع: فاتح عبدالسلام
القنابل المسيّلة للدموع هي قنابل غاز كيمياوي ذو تأثير مختلف الدرجات تبعا لعوامل في التركيب وسرعة واتجاه الهواء والمكان المفتوح والمغلق وقرب مسافة الاطلاق .
باتت هذه القنابل تكتسب خطورة مضافة من سوء طرق استخدامها ، إذ صرنا نراها سلاح الدفاع الاول عن المنطقة الخضراء من خلال تحويلها الى قنابل انفجارية تستهدف الرؤوس، وتكون احتمالات القتل بها أضعاف ما يكون للرصاصة العادية . أفرف ان بعضهم سيقول ان ذلك حدث بالصدفة ، ففي العراق توجد قضايا واشياء كثيرة بالصدفة ، منها زعماء وبرلمانيو وسياسيو ووزراء ومحافظو الصدفة.
هذه القنابل جرى اطلاقها في أماكن لا يشكل فيها المحتجون خط تهديد ضد السلطة ، ومن هنا تحولت القنابل التحذيرية الى سلاح قتالي يستهدف المواطن الأعزل .
تساءل مواطن في رسالة عن الدولة التي تصدّر للعراق هذا النوع من السلاح “ البريء والديمقراطي” الذي يفتك بالعراقيين ، وطلب معرفة كم سعر القنبلة الواحدة ؟وكم تكلف الخزينة العراقية المثقوبة سنوياً ؟وكيف تمتلك الحكومة من خزين هذا السلاح ؟ وهل يخضع استيراد هذا السلاح لموافقة البرلمان العراقي ام انه من اجتهادات الحكومة ؟وأي مستوى في الحكومة ؟وهل انّ ذلك يجري بخبرات محلية أم مستوردة؟ وهل اضافت الفصائل خبرات للحكومة في التوريد والاستخدام أم إنّها تسخر من هذا السلاح الرمزي ؟ وماذا لو تظاهر جميع العراقيين مرة واحدة هل حسبت الحكومة حسابها في تخصيص قنبلة لكل فرد أو لكل خمسة أم لكل شارع فرعي أو محلة ؟
وهل يجيز القانون الدولي ان يرد المواطن بنفس ادوات القمع على الجلادين أم انه ذلك سيرر قصفه بالمدفقية والطائرات بوصفه خرج عن السلميةالتي يهتف بها؟
انها تساؤلات لن تجد لها اجابات لو درت حول الكرة الارضية مرتين في اليوم .
خبراء سلاح قالوا إنّ قنابل الغاز نوع من السلاح القاتل احياناً ، كما إنّ المادة الكيمياوية التي تتوافر عليها قنبلة الغاز ليست من تركيز واحد ،ولا تخضع لمراقبة دولية في التصنيع ولا أحد يقبل في كشف أسرار تصنيعه لها أمام الآخرين . وما أحلى لو تقوم لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة ،التي فقد العراق مقعده فيها، بالكشف الميداني على نوعية القنابل ومراقبة تصنيعها وفتح دورات للقوات الامنية والمليشيات حول الطرق المناسبة في استخدامها لقمع الشعب ، مادامت هذه اللجنة الاممية لا تزال تنتظر ذلك التقرير “التعبان” الذي أصدرته ممثلة الامم المتحدة بعد زيارتها الى ساحة التحرير ،وحققت فيه أكبر انجاز دولي عندما تكرّمت بعدم إدانة المحتجين ، وتركتهم فقط ليلاقوا مصيرهم ، مع تنبيهم ( راجع بيانها) الى انّ سنة واحدة في عمر الحكومة ليست وقتاً كافياً لعمل شيء .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
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