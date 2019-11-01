تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج تتضامن مع المتظاهرين وتدعو الى فضح القمع دولياً

أكدت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج، أمس الأول، تضامنها مع المتظاهرين العراقيين، منددة بالقتل والترويع الذي مارسته السلطة والذي خالف القوانين والأعراف الدولية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، إننا “نتابع باهتمام مستمر الأحداث التي يمر بها شعبنا في حراكه الجماهيري العادل لمدى شهر كامل، وما يمر به من قتل وترويع للمتظاهرين السلميين من قبل ازلام السلطة عن طريق استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة والمسيلة للدموع والتي راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين منافيةً لكل القوانين والأعراف الدولية”، مشيرة إلى أن “الجريمة التي ارتكبت بحق المتظاهرين في كربلاء تضاف إلى سلسلة الجرائم الدموية في قمع بنات وأبناء شعبنا الحبيب”.

وتابعت هيئة التنسيقيات “نهيب بالعراقيين في كل مكان للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومؤسساته المدنية والحكومية لفضح ممارسات النظام، وإيقاف القتل والتعذيب والاعتقالات التي ترتكب بحق شعبنا المطالب بحقوقه المشروعة التي كفلتها قوانين حقوق الإنسان في التظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي”، داعية إلى “التضامن مع الشعب في الدفاع عن مطالبه المشروعة لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية”.