تكتك ثورة فريدة

الناس كلها محيّرة

أيران برة برة

أمريكا برة برة

حياة جديدة، لا عمالة

تكتك تبقى خالدة

لأجل العراق وأنتصارة

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تكتك تقودها شبيبة

تكتك تقودها خيالة

لحرية وطن وأنسانة

يقودها صبيان بعمر العقدة وأكمالة

لا يهابون الموت ببسالة

ثورة شبيبة تشرينية شبلية

ثورة بوجه الطغاة وأمثالة

ثورة ضد العصاة وألوانة

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طغاة عشاق الدم النازفة

أنه دم الكرامة

دم نازم من أجل الحياة

للعيش بحرية وكرامة

حرموا من حقوقهم الوطنية

شعب فقد الكرامة

شعب عان الأهانة

لا ماء ولا كهرباء ولا أمانة

لا خبز ولا مستقبل ولا أمانة

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جيوش شعب ينزف دماً بأبتسامة

كل أطياف الشعب العراقي بأمانة

رجال ونساء ، شبيبة وطفولة

وسام شرف لكم ، دمائكم مصانة

أنها حقوق شعب مستباحة

بجميع مكوناته ومسمياته العديدة

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لا حلول بغياب الوطنية

ولا حياة الاّ ببناء الديمقراطية

وطن .. وطن .. وطن

لا حياة في غياب الوطن

ولا وطن في غياب الأنسانية

أنها ثورة .. ثورة .. وطنية

لا أيران .. ولا رجعية

ثورة .. ثورة .. وطنية

لا أمريكا .. ولا رجعية

ثورة .. ثورة .. تقدمية

ثورة . ثورة . معلوماتية

منصور عجمايا

1\11\2019