حكومة الاقليم تناقش جملة ملفات اصلاحية واخرى خاصة باللاجئين السوريين

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وقال: “هذه العملية مهمة جداً، غير أنها لا تعني نهاية الإرهاب، فما زال داعش يمثل خطراً جدياً على المواطنين في بعض مناطق العراق”. وأضاف أن أسطورة داعش تحطمت على يد قوات البيشمركة مما مهد لانهيار التنظيم في العراق، كما هو الحال بالنسبة لسوريا حيث هُزم على يد الكورد.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على آخر التطورات في العراق، مشيراً إلى أن تردي الأوضاع لا يصب في مصلحة إقليم كوردستان ولا العراق بصورة عامة.

وقال: “نحن مع المطالب المشروعة والسلمية للمتظاهرين، وضد اللجوء للعنف من أي جهة كانت، وندعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحزم الإصلاحية التي قدمها لخدمة المواطنين، ولكننا في الوقت نفسه نقف ضد أي مسعى يهدف لتقليص سلطات و حقوق اقليم كوردستان الدستورية في العراق، ولا ندعم اي تغيير خارج الأطر والسياقات الدستورية والقانونية و بما يمس النظام الفيدرالي في العراق”.

وطالب رئيس الوزراء، الكتل الكوردستانية كافة برص الصفوف والاتحاد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وبعد ذلك، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً عن خطة الطوارئ الإنسانية لإغاثة اللاجئين السوريين مع تدفق موجة جديدة منهم إلى إقليم كوردستان، وعلى ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء اقتراح وزير الداخلية بإنشاء صندوق دائم للإغاثة الإنسانية في إقليم كوردستان والذي سيتيح للحكومة الاتحادية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية وشركات القطاع العام والخاص تقديم المساعدات عبره.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مراحل برنامج الأربع سنوات للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة في حكومة إقليم كوردستان في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة، وبدوره قدم رئيس دائرة المتابعة والتنسيق عبد الحكيم خسرو تقريراً حول ذلك وتم الاتفاق على تمريره في أقرب وقت.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون الإصلاح وإقراره، حتى يتسنى إرساله إلى البرلمان قريباً ضمن برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة.

وفي ختام الاجتماع، عرض وزير البلديات والسياحة ساسان عوني مشروع التعديل الأول لمنهاج المجالس البلدية في إقليم كوردستان، وصدّق مجلس الوزراء على اقتراح وزير البلديات والسياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزراء المعنيين.