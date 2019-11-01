خطيب ايراني يدعو العراقيين واللبنانيين الحذر من “مؤامرات الأعداء” ويخص بالذكر محافظتين

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله “محمد علي موحدي كرماني”، انه ينبغي على الشعبين العراقي واللبناني الحفاظ على الأمن في بلادهم وأن يحذروا من “دسائس الأعداء التي تحاك لاذكاء نيران الفتن وتأجيج الخلافات بين مختلف القوميات والفئات في هذين البلدين”.

وفي خطبته الثانية لصلاة الجمعة في طهران، أشار موحدي كرماني الى تصريحات مرشد ايران علي خامنئي التي خاطب خلالها شعبي العراق ولبنان؛ قائلا ان “سيادة العدالة وازالة المشكلات المعيشية تشكل مطالب الشعب العراقي وان المرجعية الدينية العليا في العراق قد ألزمت الحكومة باجراء التعديلات اللازمة والاصغاء الى الاحتجاجات”.

وأشار الى “تحركات أعداء العراق لا سيما في بعض المدن خاصة البصرة والعمارة الرامية الى النيل من الاحتجاجات وممارسة العنف واستهداف الأبرياء العزل.”

وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، ان “العدو بات يتحين الفرص للصيد في الماء العكر؛ مضيفا ان العدو وراء تأجيج الأجواء وانه وفقا للمعلومات الواردة، فقد أعلن السفير الأميركي لدى العراق صراحة دعمه لتفشي العنف في هذا البلد ومنع القوات العسكرية الأميركية في العراق من التدخل في السيطرة على هذه التصرفات العنيفة. ” بحسب قوله.