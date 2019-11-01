دوريات‭ ‬روسية‭ ‬تركية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا

كيزيل‭ ‬تبة‭ (‬تركيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والروسية‭ ‬الجمعة‭ ‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬مشتركة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬أنقرة‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬غيّر‭ ‬المعادلات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

ومنذ‭ ‬هجوم‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬انسحاب‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭ ‬عدة،‭ ‬اختلطت‭ ‬الأوراق‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬ودخلت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحليفتها‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬المعادلة‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الأميركيين‭ ‬والروس‭ ‬تقاسموا‭ ‬الخريطة‭ ‬الحدودية،‭ ‬ففي‭ ‬وقت‭ ‬تجري‭ ‬روسيا‭ ‬دورياتها‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ ‬الحدودية،‭ ‬سيرت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬دورياتها‭ ‬الخميس‭ ‬شرق‭ ‬المدينة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬عاصمة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية،‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وبدأت‭ ‬الدوريات‭ ‬الروسية‭ ‬التركية‭ ‬المشتركة‭ ‬حوالى‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭ ‬‭(‬09,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬الدرباسية،‭ ‬غرب‭ ‬القامشلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬وتتألف‭ ‬الدورية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬آليات‭ ‬مدرعة‭ ‬روسية‭ ‬وتركية،‭ ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬يمتد‭ ‬بطول‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬غرب‭ ‬بلدة‭ ‬الدرباسية‭. ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الدرباسية‭ ‬إن‭ ‬المدرعات‭ ‬لم‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬أعلام‭ ‬روسية‭ ‬أو‭ ‬تركية‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬موسكو‭. ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬انسحبت‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬حاربت‭ ‬لسنوات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأكراد‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭. ‬بعد‭ ‬يومين،‭ ‬بدأت‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬سيطرت‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬بطول‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬كيلومتراً‭.‬

وعلقت‭ ‬تركيا‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬وساطة‭ ‬أميركية‭ ‬واتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬نصّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسهل‭ ‬موسكو‭ ‬انسحاب‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬أنقرة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بعمق‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬مشتركة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬تستثني‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭.‬

فيما‭ ‬يقاطع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬العراقيين‭ ‬منتجات‭ ‬تركيا‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬التي‭ ‬لايزال‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬متوترة‭ ‬مع‭ ‬انقرة‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مدير‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ . ‬و‭ ‬تعد‭ ‬تركيا‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمنزلية‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬وغيرها‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬وتصل‭ ‬قيمتها‭ ‬السنوية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭.‬

ويقود‭ ‬المقاطعة‭ ‬أكراد‭ ‬من‭ ‬شرائح‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الشمالي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬المنفذ‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبضائع‭ ‬التركية‭ ‬إلى‭ ‬عموم‭ ‬العراق‭.‬

ومنذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬دفعت‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬التركية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬كردي‭ ‬سوري‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬مناطقهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬تاركين‭ ‬وراءهم‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المنظمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للحملة‭ ‬حميد‭ ‬بانيي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭ ‬ومحاربة‭ ‬الأتراك‭ ‬بالسلاح،‭ ‬لذلك‭ ‬لجأنا‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬البضائع‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بانيي‭ ‬وهو‭ ‬مغن‭ ‬وإعلامي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬توسيع‭ ‬الحملة‭ ‬لتشمل‭ ‬جميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ستكون‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬التركي‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬مشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬الاستماع‭ ‬للأغاني‭ ‬التركية‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

واقتناعاً‭ ‬منه‭ ‬غيّر‭ ‬هوجر‭ ‬علي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬وأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬تقليداً‭ ‬عائلياً‭. ‬فالبسكويت‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬ليؤكل‭ ‬مع‭ ‬الشاي،‭ ‬تركي‭.‬

لكن‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بدوري‮»‬،‭ ‬يقول‭ ‬علي‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬أربيل‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬لأن‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬تؤمن‭ ‬بحقوق‭ ‬الأكراد‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بوجودهم‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬يأكل‭ ‬البسكويت‭ ‬المستورد‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭.‬

ولإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬يتولى‭ ‬متطوعون‭ ‬توزيع‭ ‬منشورات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السليمانية،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬لدعوة‭ ‬المواطنين‭ ‬ومناشدة‭ ‬الباعة‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬وبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭.‬

وتقول‭ ‬زانا‭ ‬أحمد‭ ‬‭(‬28‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬مستحضرات‭ ‬تجميل‭ ‬للوجه‭ ‬والشعر‭ ‬والماكياج‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا،‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قررنا‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬الخبر‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬قوبلت‭ ‬الحملة‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬فلس‭ ‬يصرف‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬منتجات‭ ‬تركية‭ ‬أو‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬رصاص‭ ‬وقنابل‭ ‬تقتل‭ ‬أطفالنا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وتُستورد‭ ‬غالبية‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الذي‭ ‬يشترك‭ ‬بحدود‭ ‬شمالية‭ ‬تمتد‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وشرقية‭ ‬بطول‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

وبدأت‭ ‬بالفعل،‭ ‬خسائر‭ ‬البضائع‭ ‬التركية،‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬مكاسب‭ ‬لإيران،‭ ‬وفقا‭ ‬إلى‭ ‬كروان‭ ‬جمال‭ ‬‭(‬45‭ ‬عاما‭)‬‭.‬

يقول‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬في‭ ‬السليمانية،‭ ‬والذي‭ ‬أدرك‭ ‬تماماً‭ ‬أهمية‭ ‬المقاطعة‭ ‬‮«‬اشتريت‭ ‬زيت‭ ‬طبخ‭ ‬إيراني‭ ‬بـ10500‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ ‬‭(‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬دولارات‭)‬‭ ‬بينما‭ ‬سعر‭ ‬العبوة‭ ‬التركية‭ ‬‭(‬المماثلة‭)‬‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‮»‬‭ ‬فقط،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بفرق‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬فهو‭ ‬مستعد‭ ‬لدفع‭ ‬المال‭.‬

لكن‭ ‬الامر‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الملابس،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملابس‭ ‬المصنوعة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أقل‭ ‬أناقة‭ ‬وقليلة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتركية‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬مخاطبة‭ ‬للضمير‭ ‬‭-‬

ولمس‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬محمود،‭ ‬صاحب‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تازة‮»‬‭ ‬الكردية‭ ‬لبيع‭ ‬منتجات‭ ‬غذائية‭ ‬بالجملة،‭ ‬فرقاً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬التركية‭.‬

ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التجار‭ ‬يرفضون‭ ‬شراء‭ ‬البضائع‭ ‬التركية،‭ ‬ويطلبون‭ ‬منتجات‭ ‬إيرانية‭ ‬وتوجهوا‭ ‬لسد‭ ‬حاجاتهم‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬

ويرى‭ ‬محمود‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭ ‬انخفض‭ ‬الى‭ ‬النصف‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬الى‭ ‬إصدار‭ ‬قرارٍ‭ ‬بمقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭ ‬لمنع‭ ‬المصدرين‭ ‬الأتراك‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬بضاعتهم‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

لكن‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم،‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬ترتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬اقتصادية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يعارضه‭ ‬منافسه‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬ومعقله‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭.‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬السليمانية،‭ ‬سيروان‭ ‬محمد،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يوميا‭ ‬يأتينا‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الحملة‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحملة‭ ‬سيؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬والمحلية‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬المنتوجات‭ ‬التركية‭ ‬للإقليم‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستهلكين‭ ‬لن‭ ‬يتأثروا‭ ‬بقلة‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬لوجود‭ ‬منتجات‭ ‬إيرانية‭ ‬وخليجية‭ ‬وأوروبية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬الإقليم‭ ‬وباقي‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬نقوده‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬‮«‬تخاطب‭ ‬الضمير‭ ‬الكردي،‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬مؤقت‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬جيد‮»‬‭ ‬‭-‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬الوحدات‭ ‬‮«‬اكتمل‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬الإثر‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬تركيا‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسيير‭ ‬الدوريات‭ ‬المشتركة‭.‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬الخميس‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬مؤقت‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬لا‭ ‬يُلغي‭ ‬سلبية‭ ‬الوجود‭ ‬التركي،‭ ‬ريثما‭ ‬يتم‭ ‬إخراج‭ ‬التركي‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‮»‬‭.‬

وتهدف‭ ‬أنقرة‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬كما‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬آمنة‮»‬‭ ‬تعيد‭ ‬إليها‭ ‬قسماً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬3,6‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬لديها‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أعربت‭ ‬بداية‭ ‬عن‭ ‬تحفظاتها‭ ‬إزاء‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لكنها‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بدء‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تحتفظ‭ ‬بتواجدها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭.‬

وأمام‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬ضدهم،‭ ‬وبعدما‭ ‬شعروا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تركتهم‭ ‬وحدهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تركيا،‭ ‬عدوهم‭ ‬التاريخي،‭ ‬فتح‭ ‬الأكراد‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬وحليفتها‭ ‬روسيا،‭ ‬تمّ‭ ‬بموجبها‭ ‬انتشار‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭ ‬عدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬موسكو‭ ‬بتسيير‭ ‬دوريات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

أما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فيبدو‭ ‬أنها‭ ‬عادت‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬بالانسحاب‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد،‭ ‬لتؤكد‭ ‬دعمها‭ ‬لهم‭ ‬وتبدأ‭ ‬بإرسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬جديدة‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬حقول‭ ‬النفط‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬‭(‬شرق‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

‭-‬‭ ‬حدود‭ ‬مكتظة‭ ‬‭-‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سحب‭ ‬قواتها،‭ ‬سيرت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬قاعدتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رميلان‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬القحطانية‭.‬

ولم‭ ‬تنتشر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بل‭ ‬اكتفت‭ ‬بإرسال‭ ‬عسكرييها‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭ ‬أخرى‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬الأميركيون‭ ‬أن‭ ‬يمنعوا‭ ‬روسيا‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬مايك‭ ‬كايغينز‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬التحالف‭ ‬يواصل‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬و‮»‬يعيد‭ ‬نشر‭ ‬بعض‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكرية‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطوط‭ ‬فض‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القوات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭.‬