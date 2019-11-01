رئيس اقليم كوردستان يعلن دعم تعديل الدستور العراقي ولكن بشروط

اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس عن دعم الاقليم للتعديلات الدستورية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للشعب العراقي، رافضا اي تعديل يضر الديمقراطية والفدرالية في البلاد.

وقال بارزاني في كلمة له خلال المؤتمر العام لنقابة محاميي كوردستان الذي انعقد في العاصمة اربيل ان “الدستور الذي وضع للعراق الجديد يعد من الدساتير المتقدمة مقارنة ببلدان المنطقة”، مردفا بالقول ان “عدم تطبيق بنوده قاد للحديث على تعديله في الوقت الذي ليس الدستور هو المشكلة الرئيسية ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل بنسيان تطبيقه”.

واضاف انه “يتعين ان يكون واضحا لدى الجميع ان اي تغيير او تعديل على الدستور ينبغي ان يراعي حقوق المكونات كافة”.

واستدرك بارزاني بالقول “نحن لا نعارض اي تعديل على الدستور بما يهدف في تحسين الواقع المعيشي والخدمي في العراق ولكن اي تعديل يخلق انعدام العدالة ويلحق ضررا بالديمقراطية والفدرالية وضد مصالح شعب كوردستان والعراق نرفضه وهو ايضا لا يلتقي بأي شكل من الاشكال مع المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

وتابع رئيس اقليم كوردستان “شعب العراق يريد تحسين واقعه المعيشي وليس زيادة تأزيم الاوضاع في البلاد”، مؤكدا ان “العراق بحاجة الى استقرار امني وسياسي وحل الازمات والمشاكل لا يكون بزعزعة الامن والاستقرار”.

وقال بارزاني ان المشاكل والازمات التي يشهدها العراق بسبب الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة على حكمه لسنوات طوال ولا تستطيع اي حكومة ان تحل تلك المشاكل في عام واحد، مؤكدا على دعم الاقليم لخطوات الحكومة الاتحادية الاصلاحية.