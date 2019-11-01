سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان الدفاع عن الشعب الفلسطيني في محنته وآلامه ومعاناته انما هو انحياز للحق والعدالة وللقيم الانسانية والاخلاقية النبيلة “

القدس – استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا تضامنيا من الفنانين والمثقفين الايطاليين الذين وصلوا الى الاراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني .

وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومشيدا بما يقوم به اصدقاء فلسطين في سائر ارجاء العالم .

وقال سيادته بأن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والانحياز لقضيته العادلة انما هو انحياز للحق والعدالة وللقيم الاخلاقية والانسانية النبيلة التي نؤمن بها جميعا.

وقال سيادته بأنه من واجبنا جميعا ان نعمل من اجل ان تتحقق العدالة فلا يمكن ان يتحقق السلام المنشود بغيام العدالة ومدينة القدس هي مدينة غُيبت عنها العدالة وشعبنا الفلسطيني يعاني من المظالم في كافة مفاصل حياته ناهيك عن استهداف المقدسات والاوقاف والمؤسسات الوطنية المقدسية وابناء شعبنا .

وضع سيادته الوفد في صورة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني بشكل عام وما تتعرض له مدينة القدس بشكل خاص كما ورافق الوفد داخل البلدة القديمة حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخها ومقدساتها واهميتها بالنسبة لشعبنا الفلسطيني واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .