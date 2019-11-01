عراق .. عراق عصمت شاهين دوسكي

مدً العشق فوق الأعناق مدً لهيب النوى والأشواق آن الأوان ليوم الطوفان آن الأوان ليوم الاعتناق آه يا عراق ، آه يا عراق لملم الأعلام فوق حمر الأكتاف فالأسود ظلامه فوق الوفاق يعتلي العُلا عنوة ورغبة فصاغ للحياة لون الاختناق والأبيض قيد نوره فجرا بين خفايا طي الأوراق والنجوم لم تعد نجوما من وجع الجراح والإملاق ******** آه يا عراق ، آه يا عراق كم حضارة تجلت براق ورزاق ؟ كم نبي مر من هنا وترك الصحف بين الأحداق ؟ كم نخلة ونخلة ولدت شهدا وشهيدا وسلة أطباق ؟

كم جبل وقف سدا بوجه الفوضى والريبة والانزلاق ؟ آه يا عراق ، آه يا عراق كم أرملة حملت ولاء الميثاق ؟ كم ثكلى ثارت مجردة وهبت دمعها من الأعماق ؟ كم باكرة توجت تاجها بالفداء والوفاء والصداق ؟ كم صبية رفعت الأقلام قبضت راية البقاء رغم الشقاق ؟ كم طفلة سقطت في ساحة

لتكتب بدمائها عراق .. عراق ؟ ******** آه يا عراق ، آه يا عراق صبرك شرخ يد النفاق ما بال الخراب يعتلي الثرى ما بال الدماء في محرابك يراق ؟ ما بال الأصوات تهتف عاليا ما بال الأذان لا تسمع صوت الاحتراق ؟ ما بال الأكاذيب ملأت الدنيا في حضرتها لا تصمت الأبواق ؟ أنهض يا عراق . انهض يا عراق ارسم حضارة العشق للعشاق انهض يا عراق لا تغفو لأبدا اكتب للتاريخ ارتقاء الأعراق انهض يا عراق ، أسمو حراً

كن علما أدبا يضاهي الآفاق انهض يا عراق .. لملم الجراحات أطلق المباح وشد النطاق انهض يا عراق . انهض يا عراق أنت الجمال والعشق ، أنت العراق