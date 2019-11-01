قانون الأحوال الشخصية يفجّر أزمة بين البرلمان المصري والأزهر

القاهرة -مصطفى عملرة
تفجرت ازمة حادة بين البرلمان المصري والازهر اثر قيام الازهر باعداد قانون متكامل للاحوال الشخصية ،وتضمن القانون الذي اعده الازهر ان يكون سن الزواج 18 عاما ، وان النفقة تجب للزوجه من وقت الدخول ولا يسقطها المرض ،وان يقوم بتوثيق طلاقه خلال 30 يوم وان تكون الوصاية بلا اجر وتنتهي ببلوغ القاصر 21 عاما ،ويجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى ان تأذن للقاصر الذى بلغ 18 عاما ان ياخذ امواله كلها ،كما ان على الوصي ان يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى فضلا عن عدم جواز التبرع من ماله فضلا عن بنود اخرى تتعلق بالحضانة وبناء الاسرة السليمة.
فى السياق ذاته ابدى خبراء القانون تأييدهم للاخذ براى الازهر فى قوانين الاحوال الشخصية ، ويرى رافت فوده تاييده للاخذ براى الازهر فى قانون الاحوال الشخصيه لان هذا حق كفله الدستور لان الدين هو الذى نظم حياة الافراد والمجتمعات، وأيده فى القول د/ فؤاد عبد النبى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفيه وفى اول تعليق له على قانون الاحوال الشخصيه الذى وضعه الازهر اكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد ابو حامد ان قيام الازهر بوضع مشروع متكامل للاحوال الشخصية يعد تعدى على سلطة البرلمان لان الازهر ليس جهة تشريع وكان الاولى بالازهر الرد على مقترحات القوانين التى ارسلها النواب منذ 3 سنوات ولم يرد عليها وتوقع النائب عد اخذ الحكومه بافكار الازهر اثناء مناقشة القانون .
كما ابدى عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب محمد فؤاد اعتراضه على قيام الازهر بوضع قانون متكامل للاحوال الشخصيه لان ذلك يهدم مدنية الدوله ويعطى انطباع لدى البعض اننا امام ولاية الفقيه ورد على هجوم النواب تدخل الازهر فى اعداد قانون الاحوال الشخصية ،اكد شيخ الازهر احمد الطيب ان الازهر ليس جهه تشريع او اقرار قوانين ولكن عندما يتعلق الامر بقوانين مصدرها الشريعه الاسلاميه فهنا يجب على الازهر ان يتدخل ليبدى رايه لأنّ هذا حق كفله الدستور والقانون