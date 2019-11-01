قانون الأحوال الشخصية يفجّر أزمة بين البرلمان المصري والأزهر

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عملرة‭ ‬

تفجرت‭ ‬ازمة‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬والازهر‭ ‬اثر‭ ‬قيام‭ ‬الازهر‭ ‬باعداد‭ ‬قانون‭ ‬متكامل‭ ‬للاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬،وتضمن‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬اعده‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬سن‭ ‬الزواج‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬النفقة‭ ‬تجب‭ ‬للزوجه‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الدخول‭ ‬ولا‭ ‬يسقطها‭ ‬المرض‭ ‬،وان‭ ‬يقوم‭ ‬بتوثيق‭ ‬طلاقه‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوم‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬الوصاية‭ ‬بلا‭ ‬اجر‭ ‬وتنتهي‭ ‬ببلوغ‭ ‬القاصر‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬،ويجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬اقوال‭ ‬الوصى‭ ‬ان‭ ‬تأذن‭ ‬للقاصر‭ ‬الذى‭ ‬بلغ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬ان‭ ‬ياخذ‭ ‬امواله‭ ‬كلها‭ ‬،كما‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬الوصي‭ ‬ان‭ ‬يستأذن‭ ‬المحكمة‭ ‬فى‭ ‬قسمة‭ ‬مال‭ ‬القاصر‭ ‬بالتراضى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬التبرع‭ ‬من‭ ‬ماله‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بنود‭ ‬اخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحضانة‭ ‬وبناء‭ ‬الاسرة‭ ‬السليمة‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ابدى‭ ‬خبراء‭ ‬القانون‭ ‬تأييدهم‭ ‬للاخذ‭ ‬براى‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬قوانين‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬،‭ ‬ويرى‭ ‬رافت‭ ‬فوده‭ ‬تاييده‭ ‬للاخذ‭ ‬براى‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصيه‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬لان‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬نظم‭ ‬حياة‭ ‬الافراد‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬وأيده‭ ‬فى‭ ‬القول‭ ‬د‭/‬‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬النبى‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدستورى‭ ‬بجامعة‭ ‬المنوفيه‭ ‬وفى‭ ‬اول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصيه‭ ‬الذى‭ ‬وضعه‭ ‬الازهر‭ ‬اكد‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعى‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬ان‭ ‬قيام‭ ‬الازهر‭ ‬بوضع‭ ‬مشروع‭ ‬متكامل‭ ‬للاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬يعد‭ ‬تعدى‭ ‬على‭ ‬سلطة‭ ‬البرلمان‭ ‬لان‭ ‬الازهر‭ ‬ليس‭ ‬جهة‭ ‬تشريع‭ ‬وكان‭ ‬الاولى‭ ‬بالازهر‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬ارسلها‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬عليها‭ ‬وتوقع‭ ‬النائب‭ ‬عد‭ ‬اخذ‭ ‬الحكومه‭ ‬بافكار‭ ‬الازهر‭ ‬اثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬القانون‭ .‬

كما‭ ‬ابدى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الادارة‭ ‬المحلية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬فؤاد‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الازهر‭ ‬بوضع‭ ‬قانون‭ ‬متكامل‭ ‬للاحوال‭ ‬الشخصيه‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يهدم‭ ‬مدنية‭ ‬الدوله‭ ‬ويعطى‭ ‬انطباع‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬اننا‭ ‬امام‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬النواب‭ ‬تدخل‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬اعداد‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬،اكد‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬ليس‭ ‬جهه‭ ‬تشريع‭ ‬او‭ ‬اقرار‭ ‬قوانين‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الامر‭ ‬بقوانين‭ ‬مصدرها‭ ‬الشريعه‭ ‬الاسلاميه‭ ‬فهنا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬ليبدى‭ ‬رايه‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون