كربلاء!!
1
كربلاء
زعزعت أرضا
وشقت سماء
فغاض الماء
وفاضت الدماء
2
كربلاء
مدينة العلى والشمم والكبرياء
أ فيها
تجندلت العروبة
وساد الغرباء؟!!
لا …ولا
إنّها رَكْبُ …لاء!!
3
كربلاء
دم يسيل
وشعب قتيل
وصوت حياةٍ
قويُّ الإبتداء
4
كربلاء
أطلقت روحا أبيا مستهاما
أرعبت أطماع جيلٍ
قد تعنّى بفسادٍ واحتماء
5
كربلاء
أمة تحيا بشعبٍ
صوتها فجر النداء
إنها ثارت وفاقت
وأجادت بالفداء
6
كربلاء
ثورة الحق استعادت
جوهر الروح
ونبع الإنتماء
وبها تسمو المزايا
وبها فخر العلاء
7
كربلاء
آية النور أضاءت
سبل الإقدام فيها والرجاء
وتعالت بفضاءٍ
فوقه جازت فضاء
8
كربلاء
بحسين مرتقاها
وبثوار انطلاق
نحو آفاق خلود
في ميادين العراق
9
كربلاء
قتلوا فيها شبابا
طلبوا حق حياةٍ
أوقدوا شُعل مرادٍ
كافؤوهم بممات
10
كربلاء
جوهر الإنسان صارت كربلاء
مبعث الآمال أضحت كربلاء
رمز صدق وانتماء كربلاء!!
11
كربلاء
أقسم التأريخ فيها
جسّد الحق مناه
بسطت روحا وقلبا
وأزالت كل ضيمٍ
أولعت عزما أباه
12
كربلاء
منهل الثوار تبقى
ومعينا للنواهي
ولقلبٍ وطنيٍّ
يتحلى بالتباهي
د-صادق السامرائي
29\10\2019