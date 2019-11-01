مبنى مهجور في وسط بغداد يتحوّل الى حصن للمتظاهرين

بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬حوّل‭ ‬متظاهرون‭ ‬مبنى‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬المهجور‭ ‬بساحة‭ ‬التحرير‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬ابان‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬وبرج‭ ‬مراقبة‭ ‬لدعم‭ ‬المحتجين‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬‭(‬21‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬حزام‭ ‬ظهر‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬الهندسة‭ ‬وطلب‭ ‬فرصة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬‮«‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬لإخوتنا‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬نبلغهم‭ ‬بالانسحابات‭ ‬وعمليات‭ ‬التقدم‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬جليا‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬المعتصمين‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬ولدوا‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬مهجوراً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬أحداً‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬فعلياً‭ ‬تاريخه‭.‬

وللمبنى‭ ‬الذي‭ ‬شد‭ ‬خلال‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬تاريخ‭ ‬متضارب‭.‬

لكن‭ ‬يشير‭ ‬قدامى‭ ‬البغداديين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬أخذ‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأخير،‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لقصف‭ ‬أميركي‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1991‭.‬

وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬استخدمه‭ ‬النظام‭ ‬مقراً‭ ‬لدائرة‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استحدثت‭ ‬إبان‭ ‬فترة‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬البلاد‭. ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السماح‭ ‬لبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬والدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬باستيراد‭ ‬المواد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬‮«‬النفط‭ ‬مقابل‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‮»‬،‭ ‬لحرمان‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬برئاسة‭ ‬عدي‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

لا‭ ‬تغمض‭ ‬عيوننا

وخلال‭ ‬الاجتياح‭ ‬الأميركي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬تعرض‭ ‬المبنى‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتمركز‭ ‬مقاتلون‭ ‬للقصف،‭ ‬لأنه‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬منه‭ ‬الدبابات‭ ‬الأميركية‭ ‬لتسيطر‭ ‬على‭ ‬بغداد‭. ‬الجسر‭ ‬نفسه‭ ‬يراقبه‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬اليوم،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬الفاصل‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المقار‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتتخوف‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬اقتحامها‭.‬

يقول‭ ‬حيدر‭ ‬جعفر‭ ‬‭(‬28‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬المبنى‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬نجلس‭ ‬هنا‭ ‬ونوافي‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بالمعلومات،‭ ‬إذا‭ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬أو‭ ‬وصلت‭ ‬الآليات‭ ‬والعتاد‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نراقبهم،‭ ‬وإلا‭ ‬التفوا‭ ‬علينا‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬جانبه،‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرغام‭ ‬ابن‭ ‬العشرين‭ ‬ربيعاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬سيطرة‭. ‬فإذا‭ ‬سيطرت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬المبنى،‭ ‬سيكون‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬خطر‭. ‬لذا،‭ ‬علينا‭ ‬البقاء،‭ ‬ونقسم‭ ‬الواجبات،‭ ‬البعض‭ ‬ينام‭ ‬ليلاً‭ ‬والآخر‭ ‬ينام‭ ‬نهاراً،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تغمض‭ ‬عيوننا‮»‬‭.‬

وتنتشر‭ ‬الفرش‭ ‬والأغطية‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الطوابق،‭ ‬حيث‭ ‬تتخذ‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬زاوية‭ ‬لها‭ ‬للاستراحة‭ ‬بتدخين‭ ‬النرجيلة‭ ‬بعد‭ ‬إشعال‭ ‬الفحم‭ ‬بإضرام‭ ‬النار‭ ‬بالخشب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلهو‭ ‬آخرون‭ ‬بالدومينو‭ ‬أو‭ ‬بالورق،‭ ‬أو‭ ‬بمجرد‭ ‬الاستلقاء،‭ ‬رغم‭ ‬الضجيج‭. ‬أسماء‭ ‬كثير‭ ‬أطلقها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬المبنى،‭ ‬من‭ ‬‮«‬جبل‭ ‬أحد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موقع‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حصن‭ ‬بغداد‮»‬،‭ ‬مروراً‭ ‬ب‮»‬الجنائن‭ ‬المعلقة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المبنى‭ ‬ليس‭ ‬امرا‭ ‬يسيرا‭.‬

فبعد‭ ‬تجاوز‭ ‬الحشود‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬منها‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة،‭ ‬يبقى‭ ‬الطريق‭ ‬طويلاً‭.‬

‭ ‬انقلاب‭ ‬الآية‭ ‬

على‭ ‬واجهة‭ ‬المبنى،‭ ‬علقت‭ ‬مئات‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬اليوم‭ ‬تروي‭ ‬سيرة‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬من‭ ‬صور‭ ‬القتلى‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الساحة،‭ ‬إلى‭ ‬شعارات‭ ‬ترفض‭ ‬‮«‬المحاصصة‭ ‬والتقسيم‮»‬،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الأعلام‭ ‬العراقية‭ ‬وحتى‭ ‬العلم‭ ‬اللبناني‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬على‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬احد‭ ‬الطوابق‭ ‬الـ18‭ ‬للمبنى،‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬أولاً‭ ‬بمرآب‭ ‬السيارات‭ ‬الواسع‭ ‬المساحة،‭ ‬ثم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬السلالم‭ ‬الضيقة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الانسلال‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬الظلمة،‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬إضاءة‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية‭ ‬للرؤية‭. ‬الضيق‭ ‬على‭ ‬السلالم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬هجر‭ ‬المبنى‭ ‬وبالقمامة‭ ‬التي‭ ‬تجمعت‭ ‬مؤخراً،‭ ‬يتناساها‭ ‬المعتصمون‭ ‬بإطلاق‭ ‬هتافات‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬والقيادات‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬مشقة‭ ‬رحلة‭ ‬الصعود‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

لكن‭ ‬البعض‭ ‬يقررون‭ ‬مسارا‭ ‬خطرا‭ ‬بتسلق‭ ‬السقالة‭ ‬الحديدية‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬المبنى،‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬المتواجدين‭ ‬داخله‭ ‬وإطلاقهم‭ ‬هتافات‭ ‬حماسية‭.‬

خلال‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ضد‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬كان‭ ‬المبنى‭ ‬أيضاً‭ ‬محط‭ ‬أنظار،‭ ‬بعدما‭ ‬استخدمته‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬مركزاً‭ ‬لمراقبة‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬آنذاك‭.‬

لكن‭ ‬اليوم،‭ ‬انقلبت‭ ‬الآية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬مثنى‭ ‬يوسف‭ ‬‭(‬42‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المطعم‭ ‬صار‭ ‬الشريان‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية‭ ‬والدفاعية‭ ‬للمتظاهرين،‭ ‬واليوم‭ ‬سيدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬فعلياً‮»‬‭.‬

يتداول‭ ‬العراقيون‭ ‬اليوم‭ ‬نكتة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬اتصال‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بالرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬طالباً‭ ‬منه‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬مطعمه‭!‬‮»‬‭.‬