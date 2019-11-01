محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق ويمنعون دخول او خروج العاملين

اغلق محتجون غاضبون صباح اليوم الجمعة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان جنوب العراق.

ومنع المحتجون الذين تجمعوا عند بوابة الحقل، من دخول او خروج أي من العاملين.

قال مسؤولون في ميناء أم قصر العراقي، إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت، امس الأربعاء، بعد أن أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق.

وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع منذ اكثر من اسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة والنخبة السياسية وسط مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.