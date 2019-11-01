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مديرية مرور كرميان تفتتح قسماً لتبديل ملكية المركبات

باشراف المشرف على ادارة كرميان باقليم كوردستان صلاح كويخا وحضور المدير العام لمرور محافظة السليمانية العميد فريدون عمر ومدير مرور كرميان العميد محسن منصور وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين في المنطقة تم افتتاح القسم الفني في شعبة التسجيل في مديرية مرور كرميان في مراسم خاصة بهذه المناسبة.

واشار صلاح كويخا في كلمة له اثناء افتتاح القسم الى اهمية هذه الخطوة من جانب حكومة اقليم كوردستان ووزارة الداخلية والمديرية العامة لمرور اقليم كوردستان تأتي لخدمة مواطني المنطقة، مثمنا دور مديرية مرور محافظة السليمانية.

من جهته سلط مدير مرور السليمانية الاضواء على اهمية المشروع وانعكاسها على الشؤون اليومية للمواطنين وخصوصا تخفيف الضغط واختصار الوقت لاهالي المنطقة وتخفيف الحمل على الطرق.

واعتبارا من اليوم الاربعاء اصبح بالامكان تبديل ملكية المركبات وتجديد سنوياتها في القسم الفني في شعبة التسجيل في مرور كرميان، وبتنفيذ هذا المشروع اصبحت مديرية مرور كرميان ضمن اطار الشبكة الالكترونية الذكية التي تعمل بها مديرية المرور العامة في الاقليم.

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