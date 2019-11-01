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مسرور بارزاني يهنئ أهالي مدينتي السليمانية وسنندج «المبدعتين»

مسرور بارزاني يهنئ أهالي مدينتي السليمانية وسنندج «المبدعتين»

أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن تهانيه لأهالي مدينتي السليمانية بإقليم كوردستان وسنندج بكوردستان إيران، لإدراجهما من قبل منظمة اليونسكو ضمن المدن «المبدعة».

وقال بارزاني في رسالة بالصدد: «أهنئ المواطنين والمثقفين والمبدعين في مدينتي سنندج والسليمانية بمناسبة اختيار هاتين المدينتين العزيزيتين على قلوبنا ضمن المدن المبدعة».

وأضاف «نأمل أن يصبح هذا الأمر دافعاً من أجل مكاسب أكبر في مجالات الأدب والفن والحركة الثقافية في إقليم كوردستان».

وبمناسبة اليوم العالمي للمدن، تقوم منظمة اليونسكو بتعيين 66 مستوطنة حضرية ستُدرج في شبكة المنظمة للمدن المبدعة، التي تضم اليوم 246 مدينة، منها مدينتان كورديتان هما السليمانية وسنندج.

وتجمع الشبكة المدن التي تتخذ من الإبداع أساساً لتطورها، وذلك في مجالات الموسيقى والفنون والحرف الشعبية والتصميم والسينما والأدب والفنون الإعلامية وفن الطبخ.

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