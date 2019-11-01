مصدر مسؤول في “مسد” :امريكا ستعيد تسيير دورياتها على الحدود مع تركيا

أكد مصدر مسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية الذي يشكل الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية ، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة الامريكية سوف تسير دورياته في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) على الحدود مع تركيا بعد إعادة انتشار الجنود الأمريكان مرة أخرى في شمال البلاد.

المصدر قال لـ (باسنيوز) إن ” الولايات المتحدة الامريكية سوف تسير دورياتها في كافة المناطق الشمالية على الحدود مع تركيا بعد إعادة انتشار الجنود الأمريكان مرة أخرى حيث كانت أولى دورياتها يوم أمس في بلدة تربه سبي شرق مدينة قامشلو “.

المصدر لم يستبعد ارسال قوى اممية لمنطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي(تل أبيض) ، مردفاً بالقول ” لكن الأمر سيتطلب بعض الوقت”.

وبرر المصدر انتشار الجنود الامريكان في شمال البلاد مرة أخرى بالقول ” لم يكن هناك في الاستراتيجية الامريكية المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط، الانسحاب من سوريا”، مشيرا إلى أن “الانسحاب كان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس ترامب وهو نفذ برنامجه الانتخابي ووعده لناخبيه بانه سيسحب الجنود الامريكيين من سوريا وهذا ماحصل بالفعل”.

وأضاف ” لكن قرار الكونغرس كان رفض الانسحاب ، وعليه ترامب سيقول أنه التزم ببرنامجه لكن الكونغرس لم يوافقه ، وبهذا تم اعادة انتشار الجنود الامريكان مرة اخرى”.

وكان مصدر كوردي سوري مطلع ، أكد يوم الخميس ، عودة القوات الأمريكية خلال الأسبوع الجاري إلى مواقع كانت قد انسحبت منها في كوباني والحسكة بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) مرة أخرى.

وقال المصدر لـ(باسنيوز) :” عادت القوات الأمريكية إلى قاعدة سبته جنوب كوباني بالقرب من الطريق الدولي بعد إخلائها لأيام والمغادرة منها عقب الهجوم التركي على كرى سبي (تل أبيض) وسرى كانيه (رأس العين)”.

وأضاف المصدر ، أن ” القوات الأمريكية عادت أيضا من جديد إلى قاعدة قصرك الواقعة بين تل بيدروتل تمر شمال شرق الحسكة بعد إخلائها “.

وأعلنت واشنطن في 14 أكتوبر/ تشرين الأول ، بعد خمسة أيام من بدء تركيا هجومها، أن نحو 1000جندي أميركي موجودين في المنطقة تلقوا الأوامر بالانسحاب.