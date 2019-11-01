مقترح بانشاء دولة متعددة الجنسيات لتوطين اللاجئين والمهاجرين ومعدومى الجنسية باعتراف من الامم المتحدة

منظمة اقليمية تطالب الامم المتحدة بالاعتراف بمملكة الجبل الاصفر بالحدود المصرية السودانية

بيان صحفى

تقدمت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقترح للامم المتحدة والاتحاد الاوروبى لانشاء دولة جديدة لتوطين اللاجئين والمهاجرين الافارقة ومعدومى الجنسية تحظى باعتراف دولى من الامم المتحدة وذلك لحل ازمة اللاجئين لاوروبا ومنح الجنسية لمعدومى الجنسية

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان مقترح انشاء دولة متعددة الجنسيات تضم اللاجئين ومعدومى الجنسية والمهاجرين من دول افريقيا يعتبر حل لازمة اللاجئين والمهاجرين لدول اوروبا

واضاف ان الدولة المقترحة يجب ان يكون لها دستور وعلم وسفارات حول العالم وتكون عضو بمنظمة الامم المتحدة على ان تتولى دول الاتحاد الاوروبى والدول الكبرى دعم اقتصاد الدولة المقترحة ويتم ترحيل اللاجئين من مختلف دول العالم للدولة الجديدة

ويتمثل المقترح فى اختيار مساحة من الاراضى الصحراوية غير المستغلة بافريقيا او الشرق الاوسط تصلح لانشاء دولة تضم ما يزيد عن 20 مليون مواطن وتحظى باعتراف عالمى

ودعت المنظمة الامم المتحدة بالاعتراف بمملكة الجبل الأصفرالتى اعلن عن قيامها في الخامس من سبتمبر على أراض تقع شمال السودان على الحدود المصرية السودانية