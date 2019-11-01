مكتب السيستاني يعلن موقفا من التظاهرات ويرفض استغلال اسم المرجعية وصوره من القوى السياسية

اعلن مكتب المرجع علي السيستاني، رفض استغلال اسم المرجعية من قبل انصار قوى سياسية في التظاهرات.

وجابت مساء اليوم الخميس في منطقة الكرادة ببغداد عدة عجلات يستقلها افراد رفعوا صور المرجع السيستاني واعلام الحشد الشعبي، وهتفوا ضد الفساد.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في النجف في بيان ان “المرجعية الدينية اذ تؤكد ان المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين فانها تشدد على ضرورة عدم استغلال اسمها او رفع صورها من قبل اي مجاميع مشاركة في المظاهرات من انصار القوى السياسية او غيرهم”.

واكد ايضا على “دعم المرجعية وتأييدها للمطالب الاصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين ابنائها المطالبين بالاصلاح على اختلاف توجهاتهم”.

يأتي ذلك عقب الحديث عن استعداد ما عرفوا عن انفسهم بـ”انصار المرجعية” الخروج بتظاهرة يوم غد في بغداد، “دفاعا عن رمزية المرجعية ودعم الإصلاح ومحاربة الفساد”.