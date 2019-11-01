منظمة العفو:العراق يستخدم قنابل مسيلة للدموع تخترق الجماجم

بغداد‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬منظّمة‭ ‬العفو‭ ‬الدوليّة‭ ‬الخميس‭ ‬إنّ‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬قُتِلوا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بقنابل‭ ‬مسيلة‭ ‬للدّموع‭ ‬‮«‬اخترقت‭ ‬جماجمهم‮»‬،‭ ‬داعيةً‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المسبوق‮»‬‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنها‭ ‬10‭ ‬أضعاف‭ ‬وزن‭ ‬عبوات‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬بالعادة‭.‬

وتحولت‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مركزاً‭ ‬للحراك‭ ‬المطالب‭ ‬بـ‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬وهناك‭ ‬تمطر‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

وقُتل‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬بقنابل‭ ‬‮«‬اخترقت‭ ‬الجماجم‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭. ‬

وهذه‭ ‬القنابل‭ ‬المصنوعة‭ ‬ببلغاريا‭ ‬وصربيا‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬‮«‬نوع‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭ ‬و‮»‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬قتل‭ ‬وليس‭ ‬الى‭ ‬تفريق‮»‬‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭. ‬

وتُظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوّرها‭ ‬ناشطون،‭ ‬رجالاً‭ ‬ممدّدين‭ ‬أرضا‭ ‬وقد‭ ‬اخترقت‭ ‬قنابل‭ ‬جماجمهم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬دخان‭ ‬ينبعث‭ ‬من‭ ‬أنوفهم‭ ‬وعيونهم‭ ‬ورؤوسهم‭.‬

كما‭ ‬تُظهر‭ ‬صوَر‭ ‬أشعّة‭ ‬طبّية‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬انها‭ ‬تأكّدت‭ ‬منها،‭ ‬قنابل‭ ‬اخترقت‭ ‬بالكامل‭ ‬جماجم‭ ‬اولئك‭ ‬المتظاهرين‭ ‬القتلى‭.‬

وتزن‭ ‬عبوات‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬التي‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬تستخدمها‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و50‭ ‬غراما،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬العفو،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬استُخدمت‭ ‬ببغداد‭ ‬‮«‬تزن‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬غراما‮»‬‭ ‬وتكون‭ ‬قوتها‭ ‬‮«‬اكبر‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬اطلاقها‭. ‬وقال‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬رأى‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الاولى‮»‬‭ ‬إصابات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القنابل‭.‬

واضاف‭ ‬الطبيب‭ ‬انه‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬المصابين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بقنابل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرائحة‭. ‬وإذا‭ ‬كانوا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الجرح‭ ‬لإخراج‭ ‬القنبلة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬واضحٌ‭ ‬أنّ‭ ‬التأثيرات‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬وليست‭ ‬ناجمةً‭ ‬عن‭ ‬ارتداد‭ ‬قنابل‭ ‬تُطلَق‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ونقلت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬يستقبل‭ ‬‮«‬يوميًا‭ ‬ستّة‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬مصابين‭ ‬بالرأس‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬تلك‭ ‬القنابل‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬واعمال‭ ‬عنف‭ ‬بالعراق‭ ‬منذ‭ ‬1‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬حسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭. ‬ويسعى‭ ‬القادة‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬المتواصلة‭ ‬المطالبة‭ ‬بإسقاط‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭. ‬

بدأ‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتفشي‭ ‬البطالة‭ ‬وعجز‭ ‬السلطات‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للأزمات‭ ‬المعيشية‭. ‬

وليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬شهدت‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬جديدة‭. ‬ويحاول‭ ‬المتظاهرون‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬كسر‭ ‬حواجز‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬