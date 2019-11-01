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نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لأهالي مدينتين كورديتين

نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لأهالي مدينتين كورديتين

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة لأهالي مدينتي السليمانية في الإقليم وسنندج في كوردستان إيران، هنأهم فيها بتصنيف المدينتين ضمن «المدن المبدعة» من قبل اليونسكو.

وقال بارزاني عبر تويتر: «إن اختيار السليمانية من قبل اليونسكو كمدينة مبدعة في المجال الأدبي يدعو للفخر والسرور»، وأضاف «أبارك وأشكر كافة أدباء وكتاب السليمانية الأعزاء».

وتابع رئيس إقليم كوردستان «أتوجه بالتهاني والشكر لفناني مدينة سنندج العزيزة التي تم اختيارها كمدينة مبدعة في مجال الموسيقا».

Nechirvan Barzani

@IKRPresident

ده‌ستنيشانكردنى سلێمانى وه‌ك شارێكى داهێنه‌رى ئه‌ده‌بى له‌ یۆنسکۆ شانازييه‌ و زۆر خۆشحاڵى كردم. به‌گه‌رمى پيرۆزبايى و ده‌ستخۆشى له ئه‌ديبان و نووسه‌رانى سلێمانیی خۆشه‌ویست ده‌که‌م. پیرۆزبایی و ده‌ستخۆشی بۆ هونه‌رمه‌ندانی سنه‌ی ئازیز که‌ وه‌ك شارى داهێنه‌رى ميوزيك ده‌ستنیشان کرا.

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