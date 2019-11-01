هوك: طهران أنفقت 16 مليار على ميليشياتها ونأمل من العراق الابتعاد عنها

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، يوم الخميس، إن إيران أنفقت 16 مليار دولار على “ميليشياتها” في العراق وسوريا.

وأوضح هوك لتلفزيون العربية أنه “خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا”، مضيفاً أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.

واعتبر هوك أن “نظام إيران ضعيف اقتصادياً اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين”.

وشرح هوك أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها “سلوكها المزعزع في المنطقة”، مذكّرا بأن واشنطن أعلنت عن “تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران”.

كما أكد هوك أن واشنطن تتطلع “إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصادياً”.