واشنطن تدعو الحكومة العراقية للاستماع إلى مطالب المتظاهرين

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية للاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة.

وأكد بومبيو في تصريح له، أن أمريكا ترحب بأية جهود جادة من العراق للتصدي للمشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي، واصفاً تحقيق العراق في أعمال العنف التي وقعت في أوائل أكتوبر بأنه «يفتقر للمصداقية الكافية».

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أن الوزير مايك بومبيو يتابع التظاهرات عن كثب في العراق.

ودعا شنكر كل الأطراف العراقية إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف. وقدم التعازي بالضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب شنكر عن قلقه العميق حيال الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط من أجل مراقبة التقارير حول التظاهرات، معرباً عن دعم الولايات المتحدة للحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان.

وأعلن مواصلة الحكومة الأميركية دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي وقوات الأمن وسيادة واستقرار العراق.