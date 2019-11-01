وزارة الهجرة : البدء بتوزيع 1000 مشروع من المشاريع المدرة للدخل للعائدين في ست محافظات

ترأس وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اجتماع هيئة الرأي الموسع بحضور كافة اعضائها من الملاك المتقدم والمدراء العامين ، وناقش المجتمعون عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال هيئة الرأي التي كان من بينها مشروع توزيع المشاريع المدرة للدخل للعوائل العائدة من النزوح الطارئ في المناطق المحررة .

واوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة المتحدث الرسمي علي عباس جهاكير أنه ” تمت موافقة هيئة الرأي بالإجماع على البدء بتوزيع المشاريع المدرة للدخل بين الأسر العائدة من النزوح الطارئ والبالغ عددها الف عائلة في ست محافظات ( الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، كركوك ، ديالى وجانب الكرخ من العاصمة بغداد ) ” ، مشيرا الى ان المشاريع تضمنت بيوت بلاستيكية ورافعة بناء ( ونج ) وحدادة ونجارة فضلا عن بيوت تربية النحل الى جانب حلاقة نسائية وخياطة نسائية .

واضاف جهاكير أن أعضاء هيئة الرأي خلال الاجتماع اقروا تكليف دوائر الوزارة بايجاد الحلول اللازمة للأشخاص المرضى والحالات الإنسانية الخاصة الذين لا يستطيعون استلام المنح المقدمة للعائدين عن طريق البطاقة الذكية .