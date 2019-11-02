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إيران والعراق ييربطان شبكتي كهرباء ويباشران بالتشغيل

أعلن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان عن تشغيل شبكتي الكهرباء في إيران والعراق بشكل متزامن اعتبارا من اليوم الجمعة عبر ربط هاتين الشبكتين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم للصحفيين على هامش تنفيذ عمليات التشغيل التزامني لشبكتي الكهرباء في إيران والعراق في مقر شركة إدارة شبكة الطاقة الكهربائية في إيران.

وقال أردكانيان، ان الحد من اتلاف الطاقة في الشبكة الكهربائية بالعراق، وتحديث وإصلاح المعدات التالفة، وتدريب الكوادر العراقية، تعد من الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق على تنفيذها على مدى 3 سنوات.

وأكد أن جودة التيار الكهربائي في العراق ستتحسن من خلال ربط شبكتي الكهرباء للبلدين.

وتابع وزير الطاقة، ان نقل تجارب الخبراء الإيرانيين الى العراق حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الكهرباء في هذا البلد وضع على سلم أولويات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما نوه الى التخطيط لربط شبكات الكهرباء في إيران والعراق وسوريا.

واقيمت مراسم مزامنة شبكتي الكهرباء في العراق وإيران عبر خط العمارة-كرخه بطاقة قدرها 400 كيلوفولت.

وحضر المراسم، وكيل وزير الطاقة العراقي نافع عبد السادة.

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