اصابات بتظاهرة احتجاجية في البصرة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوقوع اصابات في تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وقال المصدر ان العشرات من المحتجين خرجوا في تظاهرة احتجاجية في ميناء ام قصر.

واوضح المصدر انه تم تسجيل العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.